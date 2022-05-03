https://arabic.sputniknews.com/20220503/توتر-بين-روسيا-وإسرائيل-بسبب-أوكرانيا-1061820793.html
توتر بين روسيا وإسرائيل بسبب أوكرانيا
توتر بين روسيا وإسرائيل بسبب أوكرانيا
نناقش في هذه الحلقة: أزمة بين روسيا وإسرائيل بسبب أوكرانيا؛ "حماس" تتبنى عملية في إسرائيل ومطالبات بفرض عقوبات على تل أبيب؛ بعثة الأمم المتحدة تحث العراقيين... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T15:36+0000
2022-05-03T15:36+0000
2022-05-03T15:36+0000
راديو
بلا قيود
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توتر بين روسيا وإسرائيل بسبب أوكرانيا
توتر بين روسيا وإسرائيل بسبب أوكرانيا
توترت العلاقات بين روسيا وإسرائيل بعد أن قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وزعيم ألمانيا النازية أودولف هتلر، متشابهين لأن لكلاهما أصول يهودية، ما دفع الخارجية الإسرائيلية، إلى استدعاء السفير الروسي لديها، من أجل جلسة توضيح، مطالبة موسكو بالاعتذار.وردت وزارة الخارجية الروسية، على هذه المطالبات بقولها: "لاحظنا إطلاق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات ضد الإرهاب التي تشرح مسار الحكومة الإسرائيلية الحالية الداعمة لنظام النازيين الجدد في كييف".حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، لـ "بلا قيود":مبادرات جديدة لإنهاء الانسداد السياسي في العراقأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على أهمية تجاوز الجمود السياسي لخدمة مصلحة العراقيين، وحثت القادة السياسيين هناك على تحمل المسؤولية، والإسراع بعملية تشكيل الحكومة مع مراعاة الأطر الدستورية.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي العراقي، وائق الجابري، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
توتر بين روسيا وإسرائيل بسبب أوكرانيا
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: أزمة بين روسيا وإسرائيل بسبب أوكرانيا؛ "حماس" تتبنى عملية في إسرائيل ومطالبات بفرض عقوبات على تل أبيب؛ بعثة الأمم المتحدة تحث العراقيين على تشكيل حكومة بسرعة.
توترت العلاقات بين روسيا وإسرائيل بعد أن قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وزعيم ألمانيا النازية أودولف هتلر، متشابهين لأن لكلاهما أصول يهودية، ما دفع الخارجية الإسرائيلية، إلى استدعاء السفير الروسي لديها، من أجل جلسة توضيح، مطالبة موسكو بالاعتذار.
وردت وزارة الخارجية الروسية، على هذه المطالبات بقولها: "لاحظنا إطلاق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات ضد الإرهاب التي تشرح مسار الحكومة الإسرائيلية الحالية الداعمة لنظام النازيين الجدد في كييف".
حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، لـ "بلا قيود
":
"إن هذا التصريح سيتسبب بأزمة سياسية بين البلدين، خصوصا أن إسرائيل ومنذ البداية جاهرت بدعم زيلينسكي، وروسيا رفضت وبشكل قاطع أي وساطة من تل أبيب".
مبادرات جديدة لإنهاء الانسداد السياسي في العراق
أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على أهمية تجاوز الجمود السياسي لخدمة مصلحة العراقيين، وحثت القادة السياسيين هناك على تحمل المسؤولية، والإسراع بعملية تشكيل الحكومة مع مراعاة الأطر الدستورية.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي العراقي، وائق الجابري، لـ "بلا قيود
":
"تعثر تشكيل الحكومة منذ نتائج الانتخابات أي أكثر من 7 شهور، بسبب الخلافات بين القوى السياسية والأطراف المتنازعة التي يرفض كل منها تقديم أي تنازلات، ويجري الحديث حاليا عن وجود مبادرات جديدة خلال أيام، ولكن الضغط الأممي والدولي يبقى ضروريا لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية".
التفاصيل في الملف الصوتي...