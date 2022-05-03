https://arabic.sputniknews.com/20220503/تونس-حوار-وطني-دون-أحزاب-المعارضة--1061816379.html
تونس... حوار وطني دون أحزاب المعارضة
تونس... حوار وطني دون أحزاب المعارضة
تناقش الحلقة خلفيات قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تشكيل لجنة لإدارة حوار وطني في البلاد، استثنيت منه الأحزاب المعارضة. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T12:54+0000
2022-05-03T12:54+0000
2022-05-03T12:54+0000
راديو
بانوراما
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تونس...حوار وطني بدون أحزاب المعارضة
تونس...حوار وطني بدون أحزاب المعارضة
وتتباين المواقف تجاه الخطوة الجديدة للرئيس سعيد، ففي حين يرى البعض أنه يحاول من خلالها الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، يرى خصومه السياسيون أنها استبدادا وانقلابا على الدستور.مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، رأى أنالصيداوي، وفي مقابلة معه عبر "بانوراما"، نفى أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
تونس... حوار وطني دون أحزاب المعارضة
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تناقش الحلقة خلفيات قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تشكيل لجنة لإدارة حوار وطني في البلاد، استثنيت منه الأحزاب المعارضة.
وتتباين المواقف تجاه الخطوة الجديدة للرئيس سعيد، ففي حين يرى البعض أنه يحاول من خلالها الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، يرى خصومه السياسيون أنها استبدادا وانقلابا على الدستور.
مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، رأى أن
"خطوة الرئيس التونسي تنطلق من معلومات استخباراتية وقضائية، تؤكد تورط الأحزاب المستثنية من الحوار الوطني بارتباطات خارجية وتلقى دعما من دول أجنبية".
الصيداوي، وفي مقابلة معه عبر "بانوراما
"، نفى أن
"تؤثر هذه القرارات على مشاركة شخصيات في المعارضة في الانتخابات المقبلة، في حال لم تكن متورطة بجرائم سياسية أو جنائية أو أمنية".
التفاصيل في الملف الصوتي...