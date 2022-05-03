https://arabic.sputniknews.com/20220503/-بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-التعاون-في-إطار-الاتحاد-الأوراسي-1061824270.html
بوتين ولوكاشينكو يناقشان التعاون في إطار الاتحاد الأوراسي
بوتين ولوكاشينكو يناقشان التعاون في إطار الاتحاد الأوراسي
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، جوانب محددة من التعاون في إطار جمعيات التكامل في الفضاء الأوراسي. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T19:23+0000
2022-05-03T19:23+0000
2022-05-03T19:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وجاء في البيان الصادر عن الخدمة الصحفية التابعة للكرملين، اليوم الثلاثاء: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو... تم التطرق إلى جوانب معينة من التفاعل في إطار جمعيات التكامل في الفضاء الأوراسي، بما في ذلك ما يتعلق بالتحضيرات للاجتماع المقبل لقادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار استمرار المحادثات الروسية البيلاروسية على أعلى مستوى في 12 أبريل/نيسان الماضي، تم النظر في بعض القضايا الثنائية وتعزيز بناء الاتحاد.كما ناقش بوتين ولوكاشينكو الوضع في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية لحماية سكان دونباس.وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه تم تأكيد النية المتبادلة لزيادة تعزيز علاقات الشراكة والتحالف بين روسيا وبيلاروسيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوتين ولوكاشينكو يناقشان التعاون في إطار الاتحاد الأوراسي
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، جوانب محددة من التعاون في إطار جمعيات التكامل في الفضاء الأوراسي.
وجاء في البيان الصادر عن الخدمة الصحفية التابعة للكرملين، اليوم الثلاثاء: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو... تم التطرق إلى جوانب معينة من التفاعل في إطار جمعيات التكامل في الفضاء الأوراسي، بما في ذلك ما يتعلق بالتحضيرات للاجتماع المقبل لقادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار استمرار المحادثات الروسية البيلاروسية على أعلى مستوى في 12 أبريل/نيسان الماضي، تم النظر في بعض القضايا الثنائية وتعزيز بناء الاتحاد.
كما ناقش بوتين ولوكاشينكو الوضع في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية لحماية سكان دونباس.
وأضاف البيان: "نوقش الوضع أيضا في سياق العملية العسكرية الخاصة الجارية لحماية دونباس".
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه تم تأكيد النية المتبادلة لزيادة تعزيز علاقات الشراكة والتحالف بين روسيا وبيلاروسيا.