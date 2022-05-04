https://arabic.sputniknews.com/20220504/اتساع-العجز-التجاري-الأمريكي-في-مارس-إلى-1098-مليار-دولار-1061851385.html
اتساع العجز التجاري الأمريكي في مارس إلى 109.8 مليار دولار
اتساع العجز التجاري الأمريكي في مارس إلى 109.8 مليار دولار
قال مكتب الإحصاءات الأمريكي (حكومي) أن عجز الميزان التجاري في البلاد سجل خلال شهر مارس/آذار الماضي ارتفاعا على أساس شهري نسبته 22.3% مسجلا مستوى قياسيا بلغ... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T16:41+0000
2022-05-04T16:41+0000
2022-05-04T16:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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وكان عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة، وهو الفرق بين الصادرات والواردات الخدمية والسلعية، قد بلغ في فبرير/شباط الماضي نحو 89.79 مليار دولار، بحسب "وول ستريت جورنال".والعجز التجاري الأمريكي كان يحوم لسنوات بين 40 مليار دولار و50 مليار دولار شهريا.وأدى الطلب على السلع الاستهلاكية والنفط والمواد الصناعية إلى زيادة الواردات بنسبة 10% في مارس.وارتفع عجز تجارة السلع الأمريكية مع اليابان بنسبة 49.0% في مارس إلى 6.77 مليار دولار، حيث سجلت الصادرات رقما قياسيا قدره 7.26 مليار دولار.ونما العجز التجاري الأمريكي مع الصين 10.9% إلى 34.00 مليار دولار، وارتفع مع المكسيك 35.1% إلى 11.92 مليار دولار.ويقول مراقبون إن ارتفاع العجز التجاري الأمريكي يعكس الصعوبات التجارية في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية، وسط العملية العسكرية الروسية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي، التي تهدف إلى تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح وتخليصها من النازية. والأسبوع الماضي، أفادت الحكومة الأمريكية بأن عجزًا تجاريا قياسيا قطع 3.20 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2022، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.4% سنويا بعد نموه بوتيرة قوية 6.9% في الربع الرابع من 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/الاقتصاد-الأمريكي-ينكمش-بنسبة-14-مسجلاً-أسوأ-أداء-في-عامين-1061710778.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
اتساع العجز التجاري الأمريكي في مارس إلى 109.8 مليار دولار
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قال مكتب الإحصاءات الأمريكي (حكومي) أن عجز الميزان التجاري في البلاد سجل خلال شهر مارس/آذار الماضي ارتفاعا على أساس شهري نسبته 22.3% مسجلا مستوى قياسيا بلغ 109.8 مليارات دولار، مع زيادة الواردات بشكل كبير.
وكان عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة، وهو الفرق بين الصادرات والواردات الخدمية والسلعية، قد بلغ في فبرير/شباط الماضي نحو 89.79 مليار دولار، بحسب "وول ستريت جورنال
".
والعجز التجاري الأمريكي كان يحوم لسنوات بين 40 مليار دولار و50 مليار دولار شهريا.
وأدى الطلب على السلع الاستهلاكية والنفط والمواد الصناعية إلى زيادة الواردات بنسبة 10% في مارس.
وارتفع عجز تجارة السلع الأمريكية مع اليابان بنسبة 49.0% في مارس إلى 6.77 مليار دولار، حيث سجلت الصادرات رقما قياسيا قدره 7.26 مليار دولار.
ونما العجز التجاري الأمريكي مع الصين 10.9% إلى 34.00 مليار دولار، وارتفع مع المكسيك 35.1% إلى 11.92 مليار دولار.
ويقول مراقبون إن ارتفاع العجز التجاري الأمريكي يعكس الصعوبات التجارية في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية، وسط العملية العسكرية الروسية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي، التي تهدف إلى تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح وتخليصها من النازية.
والأسبوع الماضي، أفادت الحكومة الأمريكية بأن عجزًا تجاريا قياسيا قطع 3.20 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2022، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي
بمعدل 1.4% سنويا بعد نموه بوتيرة قوية 6.9% في الربع الرابع من 2021.