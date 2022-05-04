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https://arabic.sputniknews.com/20220504/البنك-المركزي-الأمريكي-يعلن-عن-أكبر-رفع-لسعر-الفائدة-منذ-عام-2000-1061854277.html
البنك المركزي الأمريكي يعلن عن أكبر رفع لسعر الفائدة منذ عام 2000
البنك المركزي الأمريكي يعلن عن أكبر رفع لسعر الفائدة منذ عام 2000
أعلن مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2000 بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 1%. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T18:45+0000
2022-05-04T18:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال": "وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على زيادة نادرة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية".وأضافت أن البنك المركزي الأمريكي "أعلن عن خطط لتقليص محفظة أصوله البالغة 9 تريليونات دولار اعتبارا من الشهر المقبل في محاولة مزدوجة للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود".وقام المركزي الأمريكي، الذي عادة ما يرفع أسعار الفائدة بزيادات ربع نقطة مئوية، برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في عام 2000.وفي شهر مارس/آذار الماضي، رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% إلى 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ 2018، للسيطرة على التضخم.وأواخر أبريل/نيسان، أعلن البنك المركزي الأمريكي أن التضخم في مارس/آذار الماضي ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.وقالت شبكة "سي إن إن" إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس للتضخم) ارتفع 6.6% في 12 شهرا حتى مارس المنصرم، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير/شباط الماضي البالغ 6.3%.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/أمريكا-معدل-التضخم-يسجل-أعلى-مستوى-في-40-عاما-1061743790.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

البنك المركزي الأمريكي يعلن عن أكبر رفع لسعر الفائدة منذ عام 2000

18:45 GMT 04.05.2022
© AP Photo / Chitose Suzukiالعلم الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Chitose Suzuki
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أعلن مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2000 بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 1%.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال": "وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على زيادة نادرة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية".
وأضافت أن البنك المركزي الأمريكي "أعلن عن خطط لتقليص محفظة أصوله البالغة 9 تريليونات دولار اعتبارا من الشهر المقبل في محاولة مزدوجة للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود".
وقام المركزي الأمريكي، الذي عادة ما يرفع أسعار الفائدة بزيادات ربع نقطة مئوية، برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في عام 2000.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% إلى 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ 2018، للسيطرة على التضخم.
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول/ يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
أمريكا.. معدل التضخم يسجل أعلى مستوى في 40 عاما
29 أبريل, 16:19 GMT
وأواخر أبريل/نيسان، أعلن البنك المركزي الأمريكي أن التضخم في مارس/آذار الماضي ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.
وقالت شبكة "سي إن إن" إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس للتضخم) ارتفع 6.6% في 12 شهرا حتى مارس المنصرم، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير/شباط الماضي البالغ 6.3%.
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