https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-الروسية-تعلن-فتح-ممر-إنساني-من-آزوفستال-لمدة-3-أيام-1061854574.html

الدفاع الروسية تعلن فتح ممر إنساني من "آزوفستال" لمدة محددة لأسباب إنسانية

الدفاع الروسية تعلن فتح ممر إنساني من "آزوفستال" لمدة محددة لأسباب إنسانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فتح ممر إنساني بهدف إجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال" يستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الغد. 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T18:54+0000

2022-05-04T18:54+0000

2022-05-04T19:18+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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وقال بيان صادر عن مقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا للاستجابة الإنسانية في بيان، صدر اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية ستفتح في 5 و6 و7 مايو/أيار، ممرا إنسانيا لإجلاء المدنيين من أراضي مصنع "آزوفستال" للمعادن في ماريوبول.وأوضح مقر العمل الإنساني أنه خلال الفترة المحددة، توقف القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، الأعمال القتالية من جانب واحد، وانسحاب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان انسحاب المدنيين في أي اتجاهات يختارونها، سواء إلى الأراضي الروسية أو التابعة للاتحاد الروسي وإلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-تستخدم-إنستغرام-وفي-بي-إن-من-أجل-التجسس-على-روسيا-1061845047.html

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