https://arabic.sputniknews.com/20220504/الصدر-يدعو-النواب-المستقلين-لتشكيل-حكومة-عراقية-خلال-15-يوما-1061850033.html
الصدر يدعو النواب المستقلين لتشكيل حكومة عراقية خلال 15 يوما
الصدر يدعو النواب المستقلين لتشكيل حكومة عراقية خلال 15 يوما
دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، النواب المستقلين إلى تشكيل الحكومة خلال 15 يوما. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T15:46+0000
2022-05-04T15:46+0000
2022-05-04T15:46+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في تغريدة نشرها الصدر، اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر".وقال زعيم التيار الصدري: "للعملية السياسية الحالية ثلاثة أطراف، الطرف الأول التحالف الوطني الأكبر، (تحالف إنقاذ الوطن) وهو راعي الأغلبية الوطنية.. لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل تأخر في تشكيل حكومة الأغلبية".وأوضح أن الطرف الثاني هو الإطار التنسيقي الداعي لتشكيل الحكومة التوافقية، مضيفا "وقد أعطيناه مهلة الأربعين يوما، وفشل بتشكيل الحكومة التوافقية".وعن الطرف الثالث، قال الصدر هم: "الأفراد المستقلون في البرلمان.. ندعوهم لتشكيل مستقل لا يقل عن الأربعين فردا منهم بعيدا عن الإطار التنسيقي مجموعا الذي أخذ فرصته".وأوضح أنه لن يكون للتيار الصدري مشاركة في وزراء هذه الحكومة، داعيا إلى تشكيلها خلال مدة أقصاها 15 يوما للتعجيل بإنهاء معاناة الشعب العراقي.وتأتي خطوة الصدر على خلفية الجمود السياسي المستمر في العراق، منذ أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاسيما بعد أن وصلت الأحزاب السياسية إلى طريق مسدود، فيما لم يتمكن الزعيم الشيعي الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة ائتلافية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الصدر يدعو النواب المستقلين لتشكيل حكومة عراقية خلال 15 يوما
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، النواب المستقلين إلى تشكيل الحكومة خلال 15 يوما.
جاء ذلك في تغريدة نشرها الصدر، اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر".
وقال زعيم التيار الصدري
: "للعملية السياسية الحالية ثلاثة أطراف، الطرف الأول التحالف الوطني الأكبر، (تحالف إنقاذ الوطن) وهو راعي الأغلبية الوطنية.. لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل تأخر في تشكيل حكومة الأغلبية".
وأوضح أن الطرف الثاني هو الإطار التنسيقي الداعي لتشكيل الحكومة التوافقية، مضيفا "وقد أعطيناه مهلة الأربعين يوما، وفشل بتشكيل الحكومة التوافقية".
وعن الطرف الثالث، قال الصدر هم: "الأفراد المستقلون في البرلمان.. ندعوهم لتشكيل مستقل لا يقل عن الأربعين فردا منهم بعيدا عن الإطار التنسيقي مجموعا الذي أخذ فرصته".
ودعا المستقلين إلى الالتحاق بالتحالف الأكبر لتشكيل حكومة مستقلة، موضحا أن "التحالف الأكبر سيصوت على حكومتهم، بما في ذلك الكتلة الصدرية بالتوافق مع سنة وأكراد التحالف".
وأوضح أنه لن يكون للتيار الصدري مشاركة في وزراء هذه الحكومة، داعيا إلى تشكيلها خلال مدة أقصاها 15 يوما للتعجيل بإنهاء معاناة الشعب العراقي.
وتأتي خطوة الصدر على خلفية الجمود السياسي المستمر في العراق، منذ أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاسيما بعد أن وصلت الأحزاب السياسية إلى طريق مسدود، فيما لم يتمكن الزعيم الشيعي الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة ائتلافية.