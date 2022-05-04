https://arabic.sputniknews.com/20220504/العثور-على-كتاب-هتلر-كفاحي-في-مدينة-محررة-من-القوات-الأوكرانية-بدونباس-1061835497.html
العثور على كتاب هتلر "كفاحي" في مدينة محررة من القوات الأوكرانية بدونباس
العثور على كتاب هتلر "كفاحي" في مدينة محررة من القوات الأوكرانية بدونباس
عثر محررو مدينة روبيجنويه في منطقة دونباس من القوات الأوكرانية على كتاب ألفه الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T09:03+0000
2022-05-04T09:03+0000
2022-05-04T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061835413_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9b493b06f92c12d47ebf749711994304.jpg
وأبلغ عمدة المدينة، سيرغي خورتيف، "سبوتنيك" أن كتاب "كفاحي" عُثر عليه في منزل رائد الشرطة، أوليغ فيكتوروفيتش تاراسيوك.وشارك تاراسيوك في الحملة الحربية التي شنتها السلطات الأوكرانية على جمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، منتسبا إلى كتيبة "تشيرنيغوف" التي ارتكب عناصرها الكثير من الجرائم ضد المدنيين.وبعدما تمكنت القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني من فرض سيطرتها على مدينة روبيجنويه عمل تاراسيوك على غرس أفكار التطرف النازي في نفوس شباب المدينة.وحررت قوات جمهورية لوغانسك مدينة روبيجنويه بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061835413_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fd7e0b48fc0c4642c5abd11589ea2fa7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
العثور على كتاب هتلر "كفاحي" في مدينة محررة من القوات الأوكرانية بدونباس
تابعنا عبر
عثر محررو مدينة روبيجنويه في منطقة دونباس من القوات الأوكرانية على كتاب ألفه الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر.
وأبلغ عمدة المدينة، سيرغي خورتيف، "سبوتنيك" أن كتاب "كفاحي" عُثر عليه في منزل رائد الشرطة، أوليغ فيكتوروفيتش تاراسيوك.
وشارك تاراسيوك في الحملة الحربية التي شنتها السلطات الأوكرانية على جمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، منتسبا إلى كتيبة "تشيرنيغوف" التي ارتكب عناصرها الكثير من الجرائم ضد المدنيين.
وبعدما تمكنت القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني من فرض سيطرتها على مدينة روبيجنويه عمل تاراسيوك على غرس أفكار التطرف النازي في نفوس شباب المدينة.
وحررت قوات جمهورية لوغانسك مدينة روبيجنويه بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.