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https://arabic.sputniknews.com/20220504/اليمن-إصابة-7-من-الشرطة-في-هجوم-بطائرات-مسيرة-على-مقر-أمني-شرق-مدينة-تعز-1061843837.html
اليمن.. إصابة 7 من الشرطة في هجوم بطائرات مسيرة على مقر أمني شرق مدينة تعز
اليمن.. إصابة 7 من الشرطة في هجوم بطائرات مسيرة على مقر أمني شرق مدينة تعز
جُرح سبعة جنود من الشرطة اليمنية، اليوم الأربعاء، في هجوم جوي، اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتنفيذه، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T13:05+0000
2022-05-04T13:05+0000
أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة تعز لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرات مُسيرة هجومية تابعة لجماعة الحوثيين استهدفت بقذائف مساء اليوم، مقر إدارة أمن محافظة تعز في شارع القيادة شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة 7 من أفرادها".وأضاف بأن "الهجوم الجوي ألحق أضراراً بالمبنى وأدى إلى إعطاب سيارتين أمنيتين وأخرى مدنية، وخلف حالة من الخوف لدى رواد حديقة مجاورة للمقر الأمني المستهدف لحظة ازدحامها بالزوار".ولم يصدر أي بيان من جماعة "أنصار الله" بشأن الهجوم، الذي يأتي بالتزامن مع دخول هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن شهرها الثاني.وبين الحين والآخر، تتعرض مواقع عسكرية وأمنية ومناطق وأحياء سكنية في مدينة تعز، إلى قصف يوقع غالباً ضحايا، يُحمّل الجيش اليمني، جماعةَ "أنصار الله" مسؤوليته.وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن. ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/نقابة-الصحفيين-باليمن-تطالب-بالإفراج-عن-9-صحفيين-محتجزين-لدى-أنصار-الله-والقاعدة-1061827488.html
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أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن

اليمن.. إصابة 7 من الشرطة في هجوم بطائرات مسيرة على مقر أمني شرق مدينة تعز

13:05 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Bashaصبي صغير يقف على خلفية ركام في تعز، اليمن 18 مارس/ آذار 2018
صبي صغير يقف على خلفية ركام في تعز، اليمن 18 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Basha
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جُرح سبعة جنود من الشرطة اليمنية، اليوم الأربعاء، في هجوم جوي، اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتنفيذه، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة تعز لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرات مُسيرة هجومية تابعة لجماعة الحوثيين استهدفت بقذائف مساء اليوم، مقر إدارة أمن محافظة تعز في شارع القيادة شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة 7 من أفرادها".

وأضاف بأن "الهجوم الجوي ألحق أضراراً بالمبنى وأدى إلى إعطاب سيارتين أمنيتين وأخرى مدنية، وخلف حالة من الخوف لدى رواد حديقة مجاورة للمقر الأمني المستهدف لحظة ازدحامها بالزوار".

ولم يصدر أي بيان من جماعة "أنصار الله" بشأن الهجوم، الذي يأتي بالتزامن مع دخول هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن شهرها الثاني.

وبين الحين والآخر، تتعرض مواقع عسكرية وأمنية ومناطق وأحياء سكنية في مدينة تعز، إلى قصف يوقع غالباً ضحايا، يُحمّل الجيش اليمني، جماعةَ "أنصار الله" مسؤوليته.
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02:54 GMT
وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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