https://arabic.sputniknews.com/20220504/بيلاروسيا-ترفع-حالة-التأهب-القصوى-والاختبار-المفاجئ-في-صفوف-جيشها-1061828284.html
بيلاروسيا ترفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها
بيلاروسيا ترفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، صباح اليوم الأربعاء، عن رفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها في كافة البلاد. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T04:39+0000
2022-05-04T04:39+0000
2022-05-04T04:46+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بيلاروسيا ترفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها
04:39 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 04:46 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، صباح اليوم الأربعاء، عن رفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها في كافة البلاد.