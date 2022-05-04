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بيلاروسيا ترفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها
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بيلاروسيا ترفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها
بيلاروسيا ترفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، صباح اليوم الأربعاء، عن رفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها في كافة البلاد. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
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بيلاروسيا ترفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها

04:39 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 04:46 GMT 04.05.2022)
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، صباح اليوم الأربعاء، عن رفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها في كافة البلاد.
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