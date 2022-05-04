https://arabic.sputniknews.com/20220504/فتحي-باشاغا-ينفي-مقالا-نسبته-له-صحيفة-التايمز-تعهد-فيه-بدعم-بريطانيا-ضد-روسيا-1061836878.html
فتحي باشاغا ينفي مقالا نسبته له صحيفة "التايمز" تعهد فيه بدعم بريطانيا ضد روسيا
فتحي باشاغا ينفي مقالا نسبته له صحيفة "التايمز" تعهد فيه بدعم بريطانيا ضد روسيا
نفي رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا مقالا نسبته له صحيفة "التايمز" البريطانية، تعهد فيه بأن يدعم الموقف البريطاني في ظل العملية العسكرية... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T10:08+0000
2022-05-04T10:08+0000
2022-05-04T10:08+0000
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
بريطانيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104394/42/1043944248_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_fc4fe907d9c79853e0c626e80469c307.jpg
وكتب باشاغا على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية، أتمنى من هذه الصحيفة العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة".وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد نشرت مقالا أمس الثلاثاء نسبته إلى باشاغا.وحسب الصحيفة، كتب باشاغا في محتوى المقال: "اليوم يواجه بلدي معركة صعبة، ففي الوقت الذي تواجه فيه القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، تقاتل ليبيا نفس المعركة".وتابع: "قد ساعدنا أصدقاؤنا في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على التخلص من بلاء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة)، ولكنني أود تذكير بريطانيا أن ليبيا هي أيضا خط مواجهة مع روسيا".وأردف قائلا: "أصدقائي البريطانيين، لو أردتم شريكا في أوروبا للرد ضد روسيا، فحكومتي مستعدة للعمل معكم، وهي شريككم المناسب".كما أعرب عن أمله بفتح صفحة جديدة تعيد فيه ليبيا اكتشاف صداقتها مع بريطانيا.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104394/42/1043944248_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_caaaa2ac4dfd5b6620f5e2e313fc36a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, بريطانيا, العالم العربي
فتحي باشاغا ينفي مقالا نسبته له صحيفة "التايمز" تعهد فيه بدعم بريطانيا ضد روسيا
تابعنا عبر
نفي رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا مقالا نسبته له صحيفة "التايمز" البريطانية، تعهد فيه بأن يدعم الموقف البريطاني في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكتب باشاغا على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية، أتمنى من هذه الصحيفة العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة".
وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية
قد نشرت مقالا أمس الثلاثاء نسبته إلى باشاغا.
وحسب الصحيفة، كتب باشاغا في محتوى المقال: "اليوم يواجه بلدي معركة صعبة، ففي الوقت الذي تواجه فيه القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، تقاتل ليبيا نفس المعركة".
وتابع: "قد ساعدنا أصدقاؤنا في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على التخلص من بلاء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة)، ولكنني أود تذكير بريطانيا أن ليبيا هي أيضا خط مواجهة مع روسيا".
وأردف قائلا: "أصدقائي البريطانيين، لو أردتم شريكا في أوروبا للرد ضد روسيا، فحكومتي مستعدة للعمل معكم، وهي شريككم المناسب".
كما أعرب عن أمله بفتح صفحة جديدة تعيد فيه ليبيا
اكتشاف صداقتها مع بريطانيا.