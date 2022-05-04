عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220504/فتحي-باشاغا-ينفي-مقالا-نسبته-له-صحيفة-التايمز-تعهد-فيه-بدعم-بريطانيا-ضد-روسيا-1061836878.html
فتحي باشاغا ينفي مقالا نسبته له صحيفة "التايمز" تعهد فيه بدعم بريطانيا ضد روسيا
فتحي باشاغا ينفي مقالا نسبته له صحيفة "التايمز" تعهد فيه بدعم بريطانيا ضد روسيا
نفي رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا مقالا نسبته له صحيفة "التايمز" البريطانية، تعهد فيه بأن يدعم الموقف البريطاني في ظل العملية العسكرية... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T10:08+0000
2022-05-04T10:08+0000
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
بريطانيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104394/42/1043944248_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_fc4fe907d9c79853e0c626e80469c307.jpg
وكتب باشاغا على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية، أتمنى من هذه الصحيفة العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة".وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد نشرت مقالا أمس الثلاثاء نسبته إلى باشاغا.وحسب الصحيفة، كتب باشاغا في محتوى المقال: "اليوم يواجه بلدي معركة صعبة، ففي الوقت الذي تواجه فيه القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، تقاتل ليبيا نفس المعركة".وتابع: "قد ساعدنا أصدقاؤنا في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على التخلص من بلاء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة)، ولكنني أود تذكير بريطانيا أن ليبيا هي أيضا خط مواجهة مع روسيا".وأردف قائلا: "أصدقائي البريطانيين، لو أردتم شريكا في أوروبا للرد ضد روسيا، فحكومتي مستعدة للعمل معكم، وهي شريككم المناسب".كما أعرب عن أمله بفتح صفحة جديدة تعيد فيه ليبيا اكتشاف صداقتها مع بريطانيا.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104394/42/1043944248_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_caaaa2ac4dfd5b6620f5e2e313fc36a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, بريطانيا, العالم العربي

فتحي باشاغا ينفي مقالا نسبته له صحيفة "التايمز" تعهد فيه بدعم بريطانيا ضد روسيا

10:08 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDوزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
تابعنا عبرTelegram
نفي رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا مقالا نسبته له صحيفة "التايمز" البريطانية، تعهد فيه بأن يدعم الموقف البريطاني في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكتب باشاغا على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية، أتمنى من هذه الصحيفة العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة".
وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد نشرت مقالا أمس الثلاثاء نسبته إلى باشاغا.
وحسب الصحيفة، كتب باشاغا في محتوى المقال: "اليوم يواجه بلدي معركة صعبة، ففي الوقت الذي تواجه فيه القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، تقاتل ليبيا نفس المعركة".
وتابع: "قد ساعدنا أصدقاؤنا في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على التخلص من بلاء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة)، ولكنني أود تذكير بريطانيا أن ليبيا هي أيضا خط مواجهة مع روسيا".
وأردف قائلا: "أصدقائي البريطانيين، لو أردتم شريكا في أوروبا للرد ضد روسيا، فحكومتي مستعدة للعمل معكم، وهي شريككم المناسب".
كما أعرب عن أمله بفتح صفحة جديدة تعيد فيه ليبيا اكتشاف صداقتها مع بريطانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала