https://arabic.sputniknews.com/20220504/كييف-تبدأ-ضم-الغرب-الأوكراني-إلى-بولندا-1061828430.html
برلماني سابق: كييف تبدأ ضم الغرب الأوكراني إلى بولندا
برلماني سابق: كييف تبدأ ضم الغرب الأوكراني إلى بولندا
أعلن عضو سابق في البرلمان الأوكراني بدء الاستعدادات لضم الغرب الأوكراني إلى بولندا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T05:02+0000
2022-05-04T05:02+0000
2022-05-04T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102019/40/1020194051_0:9:3609:2039_1920x0_80_0_0_638726253b9afbf228bcac14792ed602.jpg
وقال إيليا كيفا عبر حسابه في "تلغرام" إن كييف (العاصمة الأوكرانية) غيّرت استراتيجية استخدام ما تحصل عليه من أسلحة من أوروبا، إذ لم تعد تنقلها إلى مناطق تشهد عمليات قتالية، وتُبقيها في غرب البلاد الذي يشهد إنشاء خط دفاعي جديد توطئة لتحقيق هدف سياسي يتمثل في ضم هذه المنطقة إلى بولندا.وأشار كيفا إلى "أن هذه هي المرحلة الأولى قبل الانفصال وإنشاء أوكرانيا موالية للغرب عاصمتها لفوف. ثم ستنضم إلى بولندا عبر تنظيم استفتاء".وتشهد أوكرانيا حاليًا عملية عسكرية خاصة تُجريها وحدات من القوات المسلحة الروسية بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102019/40/1020194051_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_3329f100cb5c2e144896c53c06074b5f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
برلماني سابق: كييف تبدأ ضم الغرب الأوكراني إلى بولندا
05:02 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 05:11 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
أعلن عضو سابق في البرلمان الأوكراني بدء الاستعدادات لضم الغرب الأوكراني إلى بولندا.
وقال
إيليا كيفا عبر حسابه في "تلغرام" إن كييف (العاصمة الأوكرانية) غيّرت استراتيجية استخدام ما تحصل عليه من أسلحة من أوروبا، إذ لم تعد تنقلها إلى مناطق تشهد عمليات قتالية، وتُبقيها في غرب البلاد الذي يشهد إنشاء خط دفاعي جديد توطئة لتحقيق هدف سياسي يتمثل في ضم هذه المنطقة إلى بولندا.
وأشار كيفا إلى "أن هذه هي المرحلة الأولى قبل الانفصال وإنشاء أوكرانيا موالية للغرب عاصمتها لفوف. ثم ستنضم إلى بولندا عبر تنظيم استفتاء".
وتشهد أوكرانيا حاليًا عملية عسكرية خاصة تُجريها وحدات من القوات المسلحة الروسية بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام كييف.