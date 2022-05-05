https://arabic.sputniknews.com/20220505/أردوغان-يؤكد-لماكرون-مساعي-بلاده-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-بالطرق-الدبلوماسية-1061890632.html
أردوغان يؤكد لماكرون مساعي بلاده لإنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية
أردوغان يؤكد لماكرون مساعي بلاده لإنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T19:34+0000
2022-05-05T19:34+0000
2022-05-05T19:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رجب طيب أردوغان
إيمانويل ماكرون
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وشدد أردوغان، في اتصال هاتفي مع ماكرون، على أهمية دعم مرحلة المفاوضات، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.كما أوضح الرئيس التركي لماكرون أن "العلاقات التركية الفرنسية تحمل أهمية بالغة فيما يتعلق بالدور العالمي للقارة الأوروبية".وفي الاتصال، حرص الرئيس التركي على تهنئة نظيره الفرنسي بمناسبة فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، وتمنى أن "تعود النتائج بالخير على فرنسا".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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رجب طيب أردوغان, إيمانويل ماكرون, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أردوغان يؤكد لماكرون مساعي بلاده لإنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية.
وشدد أردوغان، في اتصال هاتفي مع ماكرون، على أهمية دعم مرحلة المفاوضات، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
كما أوضح الرئيس التركي لماكرون أن "العلاقات التركية الفرنسية تحمل أهمية بالغة فيما يتعلق بالدور العالمي للقارة الأوروبية".
وفي الاتصال، حرص الرئيس التركي على تهنئة نظيره الفرنسي بمناسبة فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، وتمنى أن "تعود النتائج بالخير على فرنسا".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.