https://arabic.sputniknews.com/20220505/الإفراج-عن-عشرات-الموقوفين-بدرعا-تنفيذا-لمرسوم-العفو-الرئاسي-عن-جرائم-الإرهاب-صور-وفيديو--1061887688.html

الإفراج عن عشرات الموقوفين بدرعا تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب... صور وفيديو

الإفراج عن عشرات الموقوفين بدرعا تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب... صور وفيديو

أفرجت السلطات السورية صباح اليوم عن العشرات من سجناء محافظة درعا (جنوبي سوريا) في سياق تنفيذ مرسوم العفو الرئاسي رقم /7/ للعام الجاري 2022 وسط ترحيب وارتياح من... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T17:49+0000

2022-05-05T17:49+0000

2022-05-05T18:19+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وجرت عملية الإفراج في صالة الأسد بالمجمع الحكومي بالمدينة بحضور محافظ درعا المهندس لؤي خريطة ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية اللواء أيوب إبراهيم حمد وممثلين عن القيادة السياسية والأمنية والعسكرية في المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات شعبية ورسمية وحزبية واجتماعية وحشد كبير من الأهالي.وعبر عدد من السجناء المشمولين بالعفو في تصريحات لـ"سبوتنيك" عن شكرهم للقيادة السورية على هذه المكرمة متمنين لسوريا أن تعود أفضل مما كانت عليه قبل الحرب ومعبرين عن استعدادهم للمساهمة في إعادة الإعمار والعودة إلى ذويهم وإلى حياتهم الطبيعية.ووفقا لمصادر رسمية تأتي هذه الدفعة ضمن دفعات متتالية من الموقوفين الذين سيتم إخلاء سبيلهم خلال الأيام والأسابيع القادمة.وتقوم الجهات المختصة السورية بتنفيذ مضمون هذا المرسوم في العديد من المحافظات والإفراج عن عدد كبير من السجناء المشمولين بالعفو وسط آمال كبيرة من المواطنين السوريين بأن تتعافى البلاد ويسودها الأمن والاستقرار من جديد بعد حرب قاسية امتدت 11 عاما.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم