الإفراج عن عشرات الموقوفين بدرعا تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب... صور وفيديو
17:49 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 18:19 GMT 05.05.2022)
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالإفراج عن عشرات الموقوفين بدرعا تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
أفرجت السلطات السورية صباح اليوم عن العشرات من سجناء محافظة درعا (جنوبي سوريا) في سياق تنفيذ مرسوم العفو الرئاسي رقم /7/ للعام الجاري 2022 وسط ترحيب وارتياح من أهالي المحافظة.
وجرت عملية الإفراج في صالة الأسد بالمجمع الحكومي بالمدينة بحضور محافظ درعا المهندس لؤي خريطة ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية اللواء أيوب إبراهيم حمد وممثلين عن القيادة السياسية والأمنية والعسكرية في المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات شعبية ورسمية وحزبية واجتماعية وحشد كبير من الأهالي.
وعبر عدد من السجناء المشمولين بالعفو في تصريحات لـ"سبوتنيك" عن شكرهم للقيادة السورية على هذه المكرمة متمنين لسوريا أن تعود أفضل مما كانت عليه قبل الحرب ومعبرين عن استعدادهم للمساهمة في إعادة الإعمار والعودة إلى ذويهم وإلى حياتهم الطبيعية.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالإفراج عن عشرات الموقوفين بدرعا تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب
الإفراج عن عشرات الموقوفين بدرعا تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
كما خرجت دفعة ثانية من الموقوفين والمحكومين في درعا بموجب مرسوم العفو الرئاسي، في وقت لاحق من اليوم، ويبلغ عددهم 26 موقوفا ليصبح إجمالي الذين أخلي سبيلهم اليوم 73 شخصاً من محافظة درعا.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالإفراج عن عشرات الموقوفين بدرعا تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب
الإفراج عن عشرات الموقوفين بدرعا تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
ووفقا لمصادر رسمية تأتي هذه الدفعة ضمن دفعات متتالية من الموقوفين الذين سيتم إخلاء سبيلهم خلال الأيام والأسابيع القادمة.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالإفراج عن عشرات الموقوفين بدرعا تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب
الإفراج عن عشرات الموقوفين بدرعا تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
ويقضي المرسوم الرئاسي رقم /7/ لعام 2022 بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته علما بأن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالإفراج عن عشرات الموقوفين بدرعا تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب
الإفراج عن عشرات الموقوفين بدرعا تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
وتقوم الجهات المختصة السورية بتنفيذ مضمون هذا المرسوم في العديد من المحافظات والإفراج عن عدد كبير من السجناء المشمولين بالعفو وسط آمال كبيرة من المواطنين السوريين بأن تتعافى البلاد ويسودها الأمن والاستقرار من جديد بعد حرب قاسية امتدت 11 عاما.