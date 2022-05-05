https://arabic.sputniknews.com/20220505/التضخم-السنوي-يصل-في-تركيا-إلى-6997-1061864081.html
التضخم السنوي يصل في تركيا إلى 69.97%
التضخم السنوي يصل في تركيا إلى 69.97%
أكد معهد الإحصاء التركي "تويك"، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي في تركيا قد بلغ في شهر أبريل/نيسان 69.97%. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T08:20+0000
2022-05-05T08:20+0000
2022-05-05T08:20+0000
اقتصاد
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في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من هذا العام وصل المؤشر إلى 48.69% و61.14% على التوالي. وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن التضخم في يناير كان رقما قياسيا لتركيا منذ عام 2002.في الوقت ذاته، انخفض التضخم الشهري من 9.19% في مارس إلى 7.67% في أبريل. ويحافظ البنك المركزي التركي على نسبة التخصم دون تغيير عند 14% هذا العام.أعلن رئيس الهيئة التنظيمية عن توقعاته بأن التضخم في البلاد سيبدأ في الانخفاض بعد شهر مايو/أيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/أمريكا-معدل-التضخم-يسجل-أعلى-مستوى-في-40-عاما-1061743790.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
التضخم السنوي يصل في تركيا إلى 69.97%
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أكد معهد الإحصاء التركي "تويك"، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي في تركيا قد بلغ في شهر أبريل/نيسان 69.97%.
في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من هذا العام وصل المؤشر إلى 48.69% و61.14% على التوالي. وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن التضخم في يناير كان رقما قياسيا لتركيا منذ عام 2002.
في الوقت ذاته، انخفض التضخم الشهري من 9.19% في مارس إلى 7.67% في أبريل. ويحافظ البنك المركزي التركي على نسبة التخصم دون تغيير عند 14% هذا العام.
أعلن رئيس الهيئة التنظيمية عن توقعاته بأن التضخم في البلاد سيبدأ في الانخفاض بعد شهر مايو/أيار.