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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220505/الدفاع-الروسية-إسقاط-3-مقاتلات-أوكرانية-من-طراز-سوخوي-وتدمير-مستودعات-ذخيرة-ووقود-1061863908.html
الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سوخوي" وتدمير مستودعات ذخيرة ووقود
الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سوخوي" وتدمير مستودعات ذخيرة ووقود
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بما في ذلك... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T08:16+0000
2022-05-05T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الناطق: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وهي من طراز "سوخوي-24" في منطقة جزيرة زميني (جزيرة الافعى)، وواحدة من طراز "سوخوي-27" في منطقة خيرسون، ومقاتلة "سوخوي-25" في منطقة دنيبروبتروفسك".وتابع: "استهدفت المدفعية 32 مركز قيادة وخمسة مستودعات ذخيرة و403 معاقل ومناطق تمركز القوات والمعدات العسكرية و51 موقعا للمدفعية الأوكرانية، كما قتل في هذا القصف أكثر من 600 قومي".وأضاف: "دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو معدات طائرات في مطار كاناتوفو العسكري في منطقة كيروفوغراد، ومستودع ذخيرة كبير في مدينة نيكولاييف، ومنشأة لتخزين الوقود لصالح القوات العسكرية الأوكرانية في منطقة جوفتنيفه في منطقة نيكولاييف".
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الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سوخوي" وتدمير مستودعات ذخيرة ووقود

08:16 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصور الجيل الخامس من مقاتلات سوخوي – 57
 الجيل الخامس من مقاتلات سوخوي – 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بما في ذلك واحدة من طراز "سوخوي-24" في منطقة جزيرة الأفعى.
وقال الناطق: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وهي من طراز "سوخوي-24" في منطقة جزيرة زميني (جزيرة الافعى)، وواحدة من طراز "سوخوي-27" في منطقة خيرسون، ومقاتلة "سوخوي-25" في منطقة دنيبروبتروفسك".

وتابع: "استهدفت المدفعية 32 مركز قيادة وخمسة مستودعات ذخيرة و403 معاقل ومناطق تمركز القوات والمعدات العسكرية و51 موقعا للمدفعية الأوكرانية، كما قتل في هذا القصف أكثر من 600 قومي".

وأضاف: "دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو معدات طائرات في مطار كاناتوفو العسكري في منطقة كيروفوغراد، ومستودع ذخيرة كبير في مدينة نيكولاييف، ومنشأة لتخزين الوقود لصالح القوات العسكرية الأوكرانية في منطقة جوفتنيفه في منطقة نيكولاييف".
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