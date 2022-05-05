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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الدفاع-الروسية-سلطات-أوكرانيا-في-زابوروجيا-تستولي-على-المساعدات-الإنسانية-لإعادة-بيعها-1061858865.html
الدفاع الروسية: سلطات أوكرانيا في زابوروجيا تستولي على المساعدات الإنسانية لإعادة بيعها
الدفاع الروسية: سلطات أوكرانيا في زابوروجيا تستولي على المساعدات الإنسانية لإعادة بيعها
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، عن استيلاء المسؤولين الأوكرانيين في مدن منطقة زابوروجيا الواقعة تحت سيطرة قوات... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T00:14+0000
2022-05-05T00:14+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف: "في منطقة زابوروجيا، على الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، تم تسجيل العديد من الوقائع عن الاستيلاء غير القانوني على المساعدات الإنسانية من قبل المسؤولين في الإدارات العسكرية للمدن، لإعادة بيعها لاحقا إلى السكان المحليين".وشدد ميزينتسيف على أنه بسبب تصرفات المسؤولين هذه، فإن المنظمات الدولية تدرس وقف تسليم الإمدادات الإنسانية، كما فعل المكتب الروماني للجنة الدولية للصليب الأحمر في السابق في منطقة أوديسا، حيث تم تسجيل سرقات جماعية للمساعدات الإنسانية.وأوضح الجنرال أن مثل هذه الحقائق تظهر "الوجه" الحقيقي للسلطات الأوكرانية، وتكشف صراحة موقفها غير الإنساني تجاه مصير شعب أوكرانيا وتجاهلها لقواعد الأخلاق والقانون الإنساني الدولي.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-الجيش-الروسي-يسيطر-على-الوضع-في-محطتي-تشيرنوبيل-وزابوروجيا-للطاقة-النووية-1059910471.html
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: سلطات أوكرانيا في زابوروجيا تستولي على المساعدات الإنسانية لإعادة بيعها

00:14 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الذهاب إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، عن استيلاء المسؤولين الأوكرانيين في مدن منطقة زابوروجيا الواقعة تحت سيطرة قوات كييف، على المساعدات الإنسانية بشكل غير قانوني، وإعادة بيعها للمدنيين.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف: "في منطقة زابوروجيا، على الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، تم تسجيل العديد من الوقائع عن الاستيلاء غير القانوني على المساعدات الإنسانية من قبل المسؤولين في الإدارات العسكرية للمدن، لإعادة بيعها لاحقا إلى السكان المحليين".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الخارجية الروسية: الجيش الروسي يسيطر على الوضع في محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيا للطاقة النووية
15 مارس, 00:16 GMT
وشدد ميزينتسيف على أنه بسبب تصرفات المسؤولين هذه، فإن المنظمات الدولية تدرس وقف تسليم الإمدادات الإنسانية، كما فعل المكتب الروماني للجنة الدولية للصليب الأحمر في السابق في منطقة أوديسا، حيث تم تسجيل سرقات جماعية للمساعدات الإنسانية.
وأوضح الجنرال أن مثل هذه الحقائق تظهر "الوجه" الحقيقي للسلطات الأوكرانية، وتكشف صراحة موقفها غير الإنساني تجاه مصير شعب أوكرانيا وتجاهلها لقواعد الأخلاق والقانون الإنساني الدولي.

وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:24 GMT
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