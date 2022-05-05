https://arabic.sputniknews.com/20220505/الدفاع-الروسية-سلطات-أوكرانيا-في-زابوروجيا-تستولي-على-المساعدات-الإنسانية-لإعادة-بيعها-1061858865.html
الدفاع الروسية: سلطات أوكرانيا في زابوروجيا تستولي على المساعدات الإنسانية لإعادة بيعها
الدفاع الروسية: سلطات أوكرانيا في زابوروجيا تستولي على المساعدات الإنسانية لإعادة بيعها
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، عن استيلاء المسؤولين الأوكرانيين في مدن منطقة زابوروجيا الواقعة تحت سيطرة قوات... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T00:14+0000
2022-05-05T00:14+0000
2022-05-05T00:14+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف: "في منطقة زابوروجيا، على الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، تم تسجيل العديد من الوقائع عن الاستيلاء غير القانوني على المساعدات الإنسانية من قبل المسؤولين في الإدارات العسكرية للمدن، لإعادة بيعها لاحقا إلى السكان المحليين".وشدد ميزينتسيف على أنه بسبب تصرفات المسؤولين هذه، فإن المنظمات الدولية تدرس وقف تسليم الإمدادات الإنسانية، كما فعل المكتب الروماني للجنة الدولية للصليب الأحمر في السابق في منطقة أوديسا، حيث تم تسجيل سرقات جماعية للمساعدات الإنسانية.وأوضح الجنرال أن مثل هذه الحقائق تظهر "الوجه" الحقيقي للسلطات الأوكرانية، وتكشف صراحة موقفها غير الإنساني تجاه مصير شعب أوكرانيا وتجاهلها لقواعد الأخلاق والقانون الإنساني الدولي.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-الجيش-الروسي-يسيطر-على-الوضع-في-محطتي-تشيرنوبيل-وزابوروجيا-للطاقة-النووية-1059910471.html
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أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: سلطات أوكرانيا في زابوروجيا تستولي على المساعدات الإنسانية لإعادة بيعها
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، عن استيلاء المسؤولين الأوكرانيين في مدن منطقة زابوروجيا الواقعة تحت سيطرة قوات كييف، على المساعدات الإنسانية بشكل غير قانوني، وإعادة بيعها للمدنيين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ميزينتسيف: "في منطقة زابوروجيا، على الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، تم تسجيل العديد من الوقائع عن الاستيلاء غير القانوني على المساعدات الإنسانية من قبل المسؤولين في الإدارات العسكرية للمدن، لإعادة بيعها لاحقا إلى السكان المحليين".
وشدد ميزينتسيف على أنه بسبب تصرفات المسؤولين هذه، فإن المنظمات الدولية تدرس وقف تسليم الإمدادات الإنسانية، كما فعل المكتب الروماني للجنة الدولية للصليب الأحمر في السابق في منطقة أوديسا، حيث تم تسجيل سرقات جماعية للمساعدات الإنسانية.
وأوضح الجنرال أن مثل هذه الحقائق تظهر "الوجه" الحقيقي للسلطات الأوكرانية، وتكشف صراحة موقفها غير الإنساني تجاه مصير شعب أوكرانيا وتجاهلها لقواعد الأخلاق والقانون الإنساني الدولي.
وتواصل القوات الروسية
وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.