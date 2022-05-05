https://arabic.sputniknews.com/20220505/السيسي-يبحث-مع-ماكرون-تطورات-الأوضاع-في-أوكرانيا-1061886529.html
السيسي يبحث مع ماكرون تطورات الأوضاع في أوكرانيا
السيسي يبحث مع ماكرون تطورات الأوضاع في أوكرانيا
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، كما تبادلا الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T17:10+0000
2022-05-05T17:10+0000
2022-05-05T17:10+0000
مصر
أخبار فرنسا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
إيمانويل ماكرون
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري بنظيره الفرنسي، مساء اليوم الخميس.وتم خلال الاتصال مناقشة مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على كافة المستويات.وتم أيضا تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.كما هنأ السيسي ماكرون بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة.وبدوره، أعرب ماكرون عن شكره وتقديره للرئيس المصري على التهنئة، مؤكداً حرصه الشخصي على التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار فرنسا , الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون
السيسي يبحث مع ماكرون تطورات الأوضاع في أوكرانيا
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، كما تبادلا الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري بنظيره الفرنسي، مساء اليوم الخميس.
وتم خلال الاتصال مناقشة مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على كافة المستويات.
وتم أيضا تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.
كما هنأ السيسي
ماكرون بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة.
وبدوره، أعرب ماكرون عن شكره وتقديره للرئيس المصري على التهنئة، مؤكداً حرصه الشخصي على التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر
فى مختلف المجالات.