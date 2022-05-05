عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220505/السيسي-يبحث-مع-ماكرون-تطورات-الأوضاع-في-أوكرانيا-1061886529.html
السيسي يبحث مع ماكرون تطورات الأوضاع في أوكرانيا
السيسي يبحث مع ماكرون تطورات الأوضاع في أوكرانيا
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، كما تبادلا الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T17:10+0000
2022-05-05T17:10+0000
مصر
أخبار فرنسا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
إيمانويل ماكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050689370_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_80e8d382a84eacd274faa7ddae557ec3.jpg
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري بنظيره الفرنسي، مساء اليوم الخميس.وتم خلال الاتصال مناقشة مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على كافة المستويات.وتم أيضا تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.كما هنأ السيسي ماكرون بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة.وبدوره، أعرب ماكرون عن شكره وتقديره للرئيس المصري على التهنئة، مؤكداً حرصه الشخصي على التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.
مصر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050689370_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_9587f5f02decb4d7cfa6555686caac33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار فرنسا , الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون

السيسي يبحث مع ماكرون تطورات الأوضاع في أوكرانيا

17:10 GMT 05.05.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINماكرون يستقبل السيسي في باريس
ماكرون يستقبل السيسي في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبرTelegram
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، كما تبادلا الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري بنظيره الفرنسي، مساء اليوم الخميس.
وتم خلال الاتصال مناقشة مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على كافة المستويات.
وتم أيضا تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.
كما هنأ السيسي ماكرون بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة.
وبدوره، أعرب ماكرون عن شكره وتقديره للرئيس المصري على التهنئة، مؤكداً حرصه الشخصي على التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала