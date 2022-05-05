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https://arabic.sputniknews.com/20220505/الصومال-تحدد-موعد-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-1061876773.html
الصومال تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية
الصومال تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية
أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الخميس، عن تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T13:35+0000
2022-05-05T13:35+0000
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ونقلت محطة "راديو دالسان" المحلية البيان الصادر عن اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن الانتخابات الرئاسية جاء فيه " قرر البرلمان الصومالي إجراء انتخابات رئاسية في 15 مايو/ أيار المقبل".وأضاف البيان أن "لجنة برلمانية مؤلفة من 11 عضوا من مجلس النواب وستة من أعضاء مجلس الشيوخ انتخبت رئيسا ونائبا له واللذين بدورهما أعلنا موعد الانتخابات الرئاسية". وتعاني الصومال من أزمة سياسية حيث فشلت بتنظيم الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي كانت مقررة في عام 2020 وتم تأجيلها عدة مرات.
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الصومال تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

13:35 GMT 05.05.2022
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مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkin  
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أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الخميس، عن تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
ونقلت محطة "راديو دالسان" المحلية البيان الصادر عن اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن الانتخابات الرئاسية جاء فيه " قرر البرلمان الصومالي إجراء انتخابات رئاسية في 15 مايو/ أيار المقبل".
وأضاف البيان أن "لجنة برلمانية مؤلفة من 11 عضوا من مجلس النواب وستة من أعضاء مجلس الشيوخ انتخبت رئيسا ونائبا له واللذين بدورهما أعلنا موعد الانتخابات الرئاسية".
وتعاني الصومال من أزمة سياسية حيث فشلت بتنظيم الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي كانت مقررة في عام 2020 وتم تأجيلها عدة مرات.
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