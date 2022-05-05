https://arabic.sputniknews.com/20220505/المجلس-الانتقالي-المالي-لـسبوتنيك-الجيش-الفرنسي-مسؤول-عن-مقبرة-جماعية-شمالي-البلاد-1061888928.html
المجلس الانتقالي المالي لـ"سبوتنيك": الجيش الفرنسي مسؤول عن مقبرة جماعية شمالي البلاد
المجلس الانتقالي المالي لـ"سبوتنيك": الجيش الفرنسي مسؤول عن مقبرة جماعية شمالي البلاد
أكد عضو المجلس الوطني الانتقالي في مالي، أبو بكر صديقي، أن الجيش الفرنسي هو المسؤول الوحيد عن المقبرة الجماعية التي تم العثور عليها شمالي البلاد، لافتًا إلى أن... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T18:35+0000
2022-05-05T18:35+0000
2022-05-05T18:35+0000
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060263125_0:0:2329:1310_1920x0_80_0_0_8b36d329e95a0c490328b46cd4d87a1f.jpg
الرباط - سبوتنيك. وقال المسؤول المالي، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، اليوم الخميس إن "الجيش الفرنسي هو المسؤول الوحيد عن المقبرة الجماعية التي عثر عليها الجيش المالي شمالي البلاد".وأوضح أن "الحكومة الانتقالية ستتخذ إجراءات عاجلة لتعميق البحث فيما يخص المقبرة الجماعية التي عثر عليها الجيش المالي قرب قاعدة عسكرية كانت تستغلها القوات الفرنسية شمال البلاد".بدورها، كشفت الناشطة الحقوقية ورئيسة مؤسسة مكافحة القمع، ميرا تيرادا، أن وسائل الإعلام الفرنسية أطلقت حملة إعلامية ضخمة لإخفاء جرائم جيشها في مالي.وأوضحت الناشطة تيرادا أنه من الضروري إجراء تحقيق مستقل بشأن القضية من قبل سلطات المالية وروسيا.وخلصت الناشطة الحقوقية إلى أن "أي محكمة أو أي منظمة ستستمر في التعامل مع قضايا تسوية العلاقات الدولية".في وقت سابق، أعلنت حكومة مالي أنها بصدد إنهاء اتفاقيات الدفاع مع فرنسا. ووصفت باريس هذا القرار بأنه غير معقول.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060263125_0:0:2069:1552_1920x0_80_0_0_ed5ec2fe034c9b74da043b482acee31c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
المجلس الانتقالي المالي لـ"سبوتنيك": الجيش الفرنسي مسؤول عن مقبرة جماعية شمالي البلاد
تابعنا عبر
أكد عضو المجلس الوطني الانتقالي في مالي، أبو بكر صديقي، أن الجيش الفرنسي هو المسؤول الوحيد عن المقبرة الجماعية التي تم العثور عليها شمالي البلاد، لافتًا إلى أن العمل جارٍ للكشف عن وجود محتمل لنفايات نووية في المواقع التي كانت تتمركز بها القوات الفرنسية.
الرباط - سبوتنيك. وقال المسؤول المالي، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، اليوم الخميس إن "الجيش الفرنسي هو المسؤول الوحيد عن المقبرة الجماعية التي عثر عليها الجيش المالي شمالي البلاد".
"الحكومة تعمل حاليا على إجراء تحقيق وأعمال تنقيب لكشف احتمال وجود نفايات نووية في مناطق كان يسيطر عليها الجيش الفرنسي شمالي مالي".
أبو بكر صديقي
عضو المجلس الوطني الانتقالي في مالي
وأوضح أن "الحكومة الانتقالية ستتخذ إجراءات عاجلة لتعميق البحث فيما يخص المقبرة الجماعية التي عثر عليها الجيش المالي قرب قاعدة عسكرية كانت تستغلها القوات الفرنسية شمال البلاد".
بدورها، كشفت الناشطة الحقوقية ورئيسة مؤسسة
مكافحة القمع، ميرا تيرادا، أن وسائل الإعلام الفرنسية أطلقت حملة إعلامية ضخمة لإخفاء جرائم جيشها في مالي.
وقالت تيرادا خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمصادر وخبراء مؤسسة مكافحة القمع تحاول وسائل الإعلام الفرنسية إخفاء الجرائم اللاإنسانية الواضحة التي ارتكبها جيشها في البلاد، وذلك من خلال تزييف الحقائق".
وأوضحت الناشطة تيرادا أنه من الضروري إجراء تحقيق مستقل بشأن القضية من قبل سلطات المالية وروسيا.
وأضافت تيرادا: "من الناحية القانونية، بالطبع ينبغي للسلطات الشروع بالتحقيق وفي رأيي الشخصي من المنطقي أيضًا أن تقوم روسيا بالمشاركة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الحقوقيين بحاجة إلى قاعدة أدلة تثبت ضلوع فرنسا وإثبات قانوني".
وخلصت الناشطة الحقوقية إلى أن "أي محكمة أو أي منظمة ستستمر في التعامل مع قضايا تسوية العلاقات الدولية".
في وقت سابق، أعلنت حكومة مالي أنها بصدد إنهاء اتفاقيات الدفاع مع فرنسا. ووصفت باريس هذا القرار بأنه غير معقول.