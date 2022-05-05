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https://arabic.sputniknews.com/20220505/بريدنيستروفيه-تؤكد-إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-قرية-ماياك-1061863515.html
بريدنيستروفيه تؤكد إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في قرية ماياك
بريدنيستروفيه تؤكد إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في قرية ماياك
أعلن وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية المعلنة من جانب واحد، فيتالي إغناتييف، اليوم الخميس أن السلطات الأمنية أبطلت مفعول طائرة مسيرة تحمل المتفجرات... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T08:04+0000
2022-05-05T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأشار إغناتييف إلى أن "الرمز الأحمر المتزايد للتهديد الإرهابي باق لأن هناك تهديدات مستمرة، حيث تمكنت السلطات من إبطال مفعول طائرة مسيرة كانت تحمل مواد متفجرة حلقت بالقرب من مركز الراديو والتلفزيون".وأضاف قائلا: " قللنا هذا التهديد، لكن خطر الهجمات الإرهابية لا يزال قائما، لذلك نحن في حالة طوارئ قصوى".وأكدت وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية أنه تم منع محاولة هجوم إرهابي بمساعدة طائرة دون طيار في قرية ماياك.وجاء في بيان الوزارة: "بعد الانفجارات التي وقعت الأسبوع الماضي، كان مركز التلفزيون والإذاعة تحت حراسة أمنية مشددة. في ليلة 3 مايو/أيار، قام حرس الحدود بدوريات في أراضي المنطقة، وعثر على طائرة دون طيار".
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العالم

بريدنيستروفيه تؤكد إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في قرية ماياك

08:04 GMT 05.05.2022
© Fotolia / Starushبريدنيستروفيه
بريدنيستروفيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Fotolia / Starush
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أعلن وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية المعلنة من جانب واحد، فيتالي إغناتييف، اليوم الخميس أن السلطات الأمنية أبطلت مفعول طائرة مسيرة تحمل المتفجرات قادمت من أوكرانيا.
وأشار إغناتييف إلى أن "الرمز الأحمر المتزايد للتهديد الإرهابي باق لأن هناك تهديدات مستمرة، حيث تمكنت السلطات من إبطال مفعول طائرة مسيرة كانت تحمل مواد متفجرة حلقت بالقرب من مركز الراديو والتلفزيون".
وأضاف قائلا: " قللنا هذا التهديد، لكن خطر الهجمات الإرهابية لا يزال قائما، لذلك نحن في حالة طوارئ قصوى".
وأكدت وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية أنه تم منع محاولة هجوم إرهابي بمساعدة طائرة دون طيار في قرية ماياك.
وجاء في بيان الوزارة: "بعد الانفجارات التي وقعت الأسبوع الماضي، كان مركز التلفزيون والإذاعة تحت حراسة أمنية مشددة. في ليلة 3 مايو/أيار، قام حرس الحدود بدوريات في أراضي المنطقة، وعثر على طائرة دون طيار".
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