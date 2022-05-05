https://arabic.sputniknews.com/20220505/فنلندا-تنفي-الأخبار-المتداولة-بشأن-نقل-دبابات-إلى-الحدود-مع-روسيا---1061862034.html
فنلندا تنفي الأخبار المتداولة بشأن "نقل دبابات" إلى الحدود مع روسيا
فنلندا تنفي الأخبار المتداولة بشأن "نقل دبابات" إلى الحدود مع روسيا
أصدرت القوات العسكرية البرية الفنلندية بيانا رسميا نفت فيه الأنباء والمعلومات المنتشرة بشأن نقلها دبابات ومركبات مدرعة إلى الحدود مع روسيا. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T07:16+0000
2022-05-05T07:16+0000
2022-05-05T07:16+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103868/11/1038681157_0:53:3329:1926_1920x0_80_0_0_645bff3c083088d8e62d4cc219a3a62b.jpg
وأضاف بيان القوات العسكرية البرية الفنلندية أنه "تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أنه ينقل مركبات ودبابات تابعة للقوات العسكرية الفنلندية إلى الحدود مع روسيا".وتابع البيان: "إن المعلومات المنشورة غير صحيحة وترتبط عملية نقل المركبات والمدرعات بمناورات الجيش الآلية "Arrow 22"، حيث تجري التدريبات في منطقة نينيسالو وسجاكوليا".وانتشرت أخبار عن قيام وزارة الدفاع الفنلندية بعملية نقل لعشرات الدبابات الثقيلة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة نحو الحدود الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103868/11/1038681157_345:0:2984:1979_1920x0_80_0_0_3b3d4efe1a0fb6b8a484e323b172800a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
فنلندا تنفي الأخبار المتداولة بشأن "نقل دبابات" إلى الحدود مع روسيا
تابعنا عبر
أصدرت القوات العسكرية البرية الفنلندية بيانا رسميا نفت فيه الأنباء والمعلومات المنتشرة بشأن نقلها دبابات ومركبات مدرعة إلى الحدود مع روسيا.
وأضاف بيان القوات العسكرية البرية الفنلندية أنه "تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أنه ينقل مركبات ودبابات تابعة للقوات العسكرية الفنلندية إلى الحدود مع روسيا".
وتابع البيان: "إن المعلومات المنشورة غير صحيحة وترتبط عملية نقل المركبات والمدرعات بمناورات الجيش الآلية "Arrow 22"، حيث تجري التدريبات في منطقة نينيسالو وسجاكوليا".
وانتشرت أخبار عن قيام وزارة الدفاع الفنلندية بعملية نقل لعشرات الدبابات الثقيلة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة نحو الحدود الروسية.