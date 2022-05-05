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فنلندا تنفي الأخبار المتداولة بشأن "نقل دبابات" إلى الحدود مع روسيا
فنلندا تنفي الأخبار المتداولة بشأن "نقل دبابات" إلى الحدود مع روسيا
أصدرت القوات العسكرية البرية الفنلندية بيانا رسميا نفت فيه الأنباء والمعلومات المنتشرة بشأن نقلها دبابات ومركبات مدرعة إلى الحدود مع روسيا. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T07:16+0000
2022-05-05T07:16+0000
العالم
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وأضاف بيان القوات العسكرية البرية الفنلندية أنه "تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أنه ينقل مركبات ودبابات تابعة للقوات العسكرية الفنلندية إلى الحدود مع روسيا".وتابع البيان: "إن المعلومات المنشورة غير صحيحة وترتبط عملية نقل المركبات والمدرعات بمناورات الجيش الآلية "Arrow 22"، حيث تجري التدريبات في منطقة نينيسالو وسجاكوليا".وانتشرت أخبار عن قيام وزارة الدفاع الفنلندية بعملية نقل لعشرات الدبابات الثقيلة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة نحو الحدود الروسية.
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العالم

فنلندا تنفي الأخبار المتداولة بشأن "نقل دبابات" إلى الحدود مع روسيا

07:16 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitskiy  / الذهاب إلى بنك الصوردبابات حلف الناتو
دبابات حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitskiy
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أصدرت القوات العسكرية البرية الفنلندية بيانا رسميا نفت فيه الأنباء والمعلومات المنتشرة بشأن نقلها دبابات ومركبات مدرعة إلى الحدود مع روسيا.
وأضاف بيان القوات العسكرية البرية الفنلندية أنه "تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أنه ينقل مركبات ودبابات تابعة للقوات العسكرية الفنلندية إلى الحدود مع روسيا".
وتابع البيان: "إن المعلومات المنشورة غير صحيحة وترتبط عملية نقل المركبات والمدرعات بمناورات الجيش الآلية "Arrow 22"، حيث تجري التدريبات في منطقة نينيسالو وسجاكوليا".
وانتشرت أخبار عن قيام وزارة الدفاع الفنلندية بعملية نقل لعشرات الدبابات الثقيلة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة نحو الحدود الروسية.
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