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إسبانيا.. إصابة 17 شخصا على الأقل في انفجار مبنى بمدريد
إسبانيا.. إصابة 17 شخصا على الأقل في انفجار مبنى بمدريد
قالت السلطات الإسبانية إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح معظمها طفيفة في انفجار قوي هز مبنى من أربعة طوابق يجري تجديده في وسط العاصمة مدريد اليوم الجمعة، وإن... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:53+0000
2022-05-06T14:53+0000
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وقع الانفجار بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل في علية مبنى في منطقة سالامانكا، وتم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة، وفق وكالة "رويترز".وقد تسبب الانفجار في أضرار جسيمة مرئية للمبنى نفسه، في حين تم إخلاء العديد من المباني المجاورة من قبل رجال الإطفاء، الذين أشاروا إلى أن الانفجار قد يكون ناتجا عن أعمال تم تنفيذها في الجزء العلوي من المبنى.ويواصل عمال الطوارئ البحث في الأنقاض عن المزيد من الضحايا المحتملين.وقال عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا فإن خلفية الانفجار في حي سالامانكا الراقي لم تتضح بعد، ولم تتضرر مدرسة مجاورة للمبنى ولم يتم إجلاء طلابها.من جانبها، وصفت سوزانا كالديرون التي تعمل في مبنى مجاور لحظة الانفجار العنيف: "لقد كان الانفجار مروعا، شعرنا بعاصفة رياح هزت كل شيء"، على ما نقلت صحيفة Spanish News Today.وقال شاهد آخر: "كل السيارات المتوقفة هنا تحطمت بالركام".
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إسبانيا.. إصابة 17 شخصا على الأقل في انفجار مبنى بمدريد

14:53 GMT 06.05.2022
© AP Photo / Francisco Secoالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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قالت السلطات الإسبانية إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح معظمها طفيفة في انفجار قوي هز مبنى من أربعة طوابق يجري تجديده في وسط العاصمة مدريد اليوم الجمعة، وإن فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص يحتمل أن يكونوا محاصرين بالداخل.
وقع الانفجار بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل في علية مبنى في منطقة سالامانكا، وتم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة، وفق وكالة "رويترز".
وقد تسبب الانفجار في أضرار جسيمة مرئية للمبنى نفسه، في حين تم إخلاء العديد من المباني المجاورة من قبل رجال الإطفاء، الذين أشاروا إلى أن الانفجار قد يكون ناتجا عن أعمال تم تنفيذها في الجزء العلوي من المبنى.
ويواصل عمال الطوارئ البحث في الأنقاض عن المزيد من الضحايا المحتملين.
وقال عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا فإن خلفية الانفجار في حي سالامانكا الراقي لم تتضح بعد، ولم تتضرر مدرسة مجاورة للمبنى ولم يتم إجلاء طلابها.
من جانبها، وصفت سوزانا كالديرون التي تعمل في مبنى مجاور لحظة الانفجار العنيف: "لقد كان الانفجار مروعا، شعرنا بعاصفة رياح هزت كل شيء"، على ما نقلت صحيفة Spanish News Today.
وقال شاهد آخر: "كل السيارات المتوقفة هنا تحطمت بالركام".
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