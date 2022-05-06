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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-أسلحة-ثقيلة-ألمانية-لا-تصل-إلى-أوكرانيا-1061895401.html
إعلام: أسلحة ثقيلة ألمانية لا تصل إلى أوكرانيا
إعلام: أسلحة ثقيلة ألمانية لا تصل إلى أوكرانيا
أفادت صحيفة أن ألمانيا لم تتمكن من تسليم مدافع وعدت بها إلى أوكرانيا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T04:31+0000
2022-05-06T04:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت "فيلت" نقلا عن مصادر في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية إن العمل في توريد مدافع "غيبارد" المضادة للطائرات لأوكرانيا توقف بعد ثمانية أيام من إعلان وزيرة الدفاع كريستين لامبرشت عن ذلك، إذ لم تتمكن الحكومة الألمانية من الحصول على الذخائر المناسبة بحلول يوم الثلاثاء.وأعلنت ألمانيا نية تسليم مدافع "غيبارد" إلى كييف في 26 ابريل/نيسان. ووصفت الصحيفة هذا القرار بأنه مفاجئ، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد علمت في نهاية فبراير/شباط أن هناك نقصا في القذائف الخاصة بهذه المدافع.وذكرت "فيلت" نقلا عن مصادر في العاصمة الأوكرانية كييف أن قرار سويسرا التي تنتج القذائف لمدافع "غيبراد" هو الذي حال دون توريد مدافع "غيبارد" لأوكرانيا. وكان يجب أن تسلم برلين 30 مدفعا من طراز "غيبارد" إلى كييف. وأشارت الصحيفة إلى أن القذائف الـ23000 الموجودة في الترسانة الألمانية تكفي لنصف الساعة فقط من الرماية.
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العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: أسلحة ثقيلة ألمانية لا تصل إلى أوكرانيا

04:31 GMT 06.05.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaقوات أوكرانية
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أفادت صحيفة أن ألمانيا لم تتمكن من تسليم مدافع وعدت بها إلى أوكرانيا.
وقالت "فيلت" نقلا عن مصادر في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية إن العمل في توريد مدافع "غيبارد" المضادة للطائرات لأوكرانيا توقف بعد ثمانية أيام من إعلان وزيرة الدفاع كريستين لامبرشت عن ذلك، إذ لم تتمكن الحكومة الألمانية من الحصول على الذخائر المناسبة بحلول يوم الثلاثاء.
وأعلنت ألمانيا نية تسليم مدافع "غيبارد" إلى كييف في 26 ابريل/نيسان. ووصفت الصحيفة هذا القرار بأنه مفاجئ، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد علمت في نهاية فبراير/شباط أن هناك نقصا في القذائف الخاصة بهذه المدافع.
وذكرت "فيلت" نقلا عن مصادر في العاصمة الأوكرانية كييف أن قرار سويسرا التي تنتج القذائف لمدافع "غيبراد" هو الذي حال دون توريد مدافع "غيبارد" لأوكرانيا. وكان يجب أن تسلم برلين 30 مدفعا من طراز "غيبارد" إلى كييف. وأشارت الصحيفة إلى أن القذائف الـ23000 الموجودة في الترسانة الألمانية تكفي لنصف الساعة فقط من الرماية.
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