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https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-ترامب-خطط-لتنفيذ-هجمات-صاروخية-على-المكسيك-1061896273.html
إعلام: ترامب خطط لتنفيذ هجمات صاروخية على المكسيك
إعلام: ترامب خطط لتنفيذ هجمات صاروخية على المكسيك
خطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لتوجيه ضربات صاروخية على أماكن محددة في الأراضي المكسيكية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T06:14+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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فبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مذكرات لوزير الدفاع السابق، مارك إسبر، فإن ترامب خطط لاستهداف مختبرات المخدرات في المكسيك بضربات صاروخية.وزُعم أن ترامب رد على الاعتراضات على القصف قائلاً: "سنطلق فقط بعض صواريخ باتريوت، ولن يعرف أحد أننا نحن". كما ذكر أنه سينكر ببساطة حقيقة القصف.وبحسب الصحيفة فإن كتاب إسبر "القسم المقدس" من المقرر أن يصدر يوم 10 مايو المقبل. الوزير السابق، الذي أقاله ترامب فور خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، سبق له أن صنف الكتاب على أنه "تاريخ كامل وغير متجسد" للأمة الأمريكية ، "خاصة في فتراتها الصعبة".
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إعلام: ترامب خطط لتنفيذ هجمات صاروخية على المكسيك

06:14 GMT 06.05.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERERالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول الإمساك بكرة بيسبول
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول الإمساك بكرة بيسبول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERER
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خطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لتوجيه ضربات صاروخية على أماكن محددة في الأراضي المكسيكية.
فبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مذكرات لوزير الدفاع السابق، مارك إسبر، فإن ترامب خطط لاستهداف مختبرات المخدرات في المكسيك بضربات صاروخية.

وبحسب إسبر فقد سأله ترامب مرتين على الأقل في صيف 2020 عما إذا كان بإمكان الجيش الأمريكي "ضرب صواريخ على المكسيك لتدمير مختبرات المخدرات". حيث كان ترامب مستاءً للغاية من تدفق المخدرات عبر الحدود الجنوبية وذكر أن سلطات الدولة المجاورة لم تسيطر على الوضع على أراضيها.

وزُعم أن ترامب رد على الاعتراضات على القصف قائلاً: "سنطلق فقط بعض صواريخ باتريوت، ولن يعرف أحد أننا نحن". كما ذكر أنه سينكر ببساطة حقيقة القصف.
وبحسب الصحيفة فإن كتاب إسبر "القسم المقدس" من المقرر أن يصدر يوم 10 مايو المقبل. الوزير السابق، الذي أقاله ترامب فور خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، سبق له أن صنف الكتاب على أنه "تاريخ كامل وغير متجسد" للأمة الأمريكية ، "خاصة في فتراتها الصعبة".
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