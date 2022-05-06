https://arabic.sputniknews.com/20220506/استطلاع-فقط-14-من-النمساويين-يؤيدون-انضمام-النمسا-إلى-الناتو-1061917689.html
استطلاع: فقط 14% من النمساويين يؤيدون انضمام النمسا إلى "الناتو"
استطلاع: فقط 14% من النمساويين يؤيدون انضمام النمسا إلى "الناتو"
فقط 14% من النمساويين يؤيدون انضمام النمسا إلى "الناتو"، بينما الغالبية العظمى - 75% - تعارض عضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T12:10+0000
2022-05-06T12:10+0000
2022-05-06T12:10+0000
النمسا
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أظهر الاستطلاع أيضًا أن غالبية النمساويين يشككون في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي - هذه الفكرة مدعومة من قبل 38% من المشاركين، بينما 46% عارضوها. وظل باقي المشاركين في الاستطلاع مترددين.عندما سئلوا عما إذا كانت النمسا محمية بحيادها، أجاب 52% من المشاركين في الاستطلاع بالإيجاب. في نفس الوقت، 40% لا يعتقدون أن الحياد يحمي النمسا من التهديدات العسكرية. غالبية النمساويين - 83% - يؤيدون توثيق التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن والدفاع.شارك ألف شخص في الاستطلاعذكرت وسائل إعلام نمساوية في وقت سابق أن النمسا تتعاون مرة أخرى مع "الناتو" في إطار برنامج الشراكة من أجل السلام. ولوحظ أن ذلك حدث بعد أن رفضت تركيا منع التعاون بين النمسا والتحالف. وفي وقت سابق، عرقلت أنقرة تعاون الأطراف فيما يتعلق بمطلب النمسا إنهاء المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.تأسس برنامج حلف الناتو للشراكة من أجل السلام عام 1994، وهو عبارة عن برنامج للتعاون العسكري بين حلف شمال الأطلسي والدول غير الأعضاء في الناتو.
النمسا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
النمسا
استطلاع: فقط 14% من النمساويين يؤيدون انضمام النمسا إلى "الناتو"
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فقط 14% من النمساويين يؤيدون انضمام النمسا إلى "الناتو"، بينما الغالبية العظمى - 75% - تعارض عضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة "APA" النمساوية في معهد تحليل البيانات "IFDD".
أظهر الاستطلاع أيضًا أن غالبية النمساويين يشككون في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي - هذه الفكرة مدعومة من قبل 38% من المشاركين، بينما 46% عارضوها. وظل باقي المشاركين في الاستطلاع مترددين.
عندما سئلوا عما إذا كانت النمسا محمية بحيادها، أجاب 52% من المشاركين في الاستطلاع بالإيجاب. في نفس الوقت، 40% لا يعتقدون أن الحياد يحمي النمسا من التهديدات العسكرية. غالبية النمساويين - 83% - يؤيدون توثيق التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن والدفاع.
شارك ألف شخص في الاستطلاع
ذكرت وسائل إعلام نمساوية في وقت سابق أن النمسا تتعاون مرة أخرى مع "الناتو" في إطار برنامج الشراكة من أجل السلام. ولوحظ أن ذلك حدث بعد أن رفضت تركيا منع التعاون بين النمسا والتحالف. وفي وقت سابق، عرقلت أنقرة تعاون الأطراف فيما يتعلق بمطلب النمسا إنهاء المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
تأسس برنامج حلف الناتو للشراكة من أجل السلام عام 1994، وهو عبارة عن برنامج للتعاون العسكري بين حلف شمال الأطلسي والدول غير الأعضاء في الناتو.