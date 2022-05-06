https://arabic.sputniknews.com/20220506/البيت-الأبيض-ابنة-بايدن-لن-تسافر-إلى-أوروبا-بعد-اتصال-وثيق-مع-شخص-مصاب-بكورونا-1061923558.html
البيت الأبيض: ابنة بايدن لن تسافر إلى أوروبا بعد "اتصال وثيق" مع شخص مصاب بكورونا
البيت الأبيض: ابنة بايدن لن تسافر إلى أوروبا بعد "اتصال وثيق" مع شخص مصاب بكورونا
أعلن البيت الأبيض أن آشلي، ابنة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن تسافر إلى أوروبا مع السيدة الأولى، جيل بايدن، بعد "اتصال وثيق" بشخص أثبتت إصابته بفيروس "كورونا"... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:14+0000
2022-05-06T14:14+0000
2022-05-06T14:14+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأشار، أمس الخميس، إلى أن اختبار آشلي بايدن (40 عاما)، بالنسبة لـ(كوفيد-19) كان سلبيا، وفقا لوكالة "رويترز".وقال البيت الأبيض في بيان مكتوب: "لكن بناء على توصية من طبيبها وبدافع من الحذر الشديد، لن تسافر آشلي بايدن مع والدتها إلى أوروبا".وتخطط جيل بايدن لمغادرة واشنطن متوجهة إلى رومانيا وسلوفاكيا، حيث ستسلط الضوء على التزام أمريكا تجاه اللاجئين الأوكرانيين، وفقا لمكتبها.وقال مكتب جيل بايدن إنه من المقرر أن تلتقي زوجة الرئيس الأمريكي خلال رحلتها التي تستمر 4 أيام بأفراد من الخدمة الأمريكية، وموظفي السفارة وآباء وأطفال أوكرانيين نازحين، وكذلك عاملين في مجال المساعدات الإنسانية ومعلمين.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/بايدن-يسخر-من-نفسه-أمام-الصحفيين-ويهاجم-ترامب-1061783889.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض: ابنة بايدن لن تسافر إلى أوروبا بعد "اتصال وثيق" مع شخص مصاب بكورونا
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أعلن البيت الأبيض أن آشلي، ابنة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن تسافر إلى أوروبا مع السيدة الأولى، جيل بايدن، بعد "اتصال وثيق" بشخص أثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.
وأشار، أمس الخميس، إلى أن اختبار آشلي بايدن (40 عاما)، بالنسبة لـ(كوفيد-19) كان سلبيا، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال البيت الأبيض في بيان مكتوب: "لكن بناء على توصية من طبيبها وبدافع من الحذر الشديد، لن تسافر آشلي بايدن مع والدتها إلى أوروبا".
وتخطط جيل بايدن لمغادرة واشنطن متوجهة إلى رومانيا وسلوفاكيا، حيث ستسلط الضوء على التزام أمريكا تجاه اللاجئين الأوكرانيين، وفقا لمكتبها.
وقال مكتب جيل بايدن إنه من المقرر أن تلتقي زوجة الرئيس الأمريكي خلال رحلتها التي تستمر 4 أيام بأفراد من الخدمة الأمريكية، وموظفي السفارة وآباء وأطفال أوكرانيين نازحين، وكذلك عاملين في مجال المساعدات الإنسانية ومعلمين.