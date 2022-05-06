https://arabic.sputniknews.com/20220506/الشرطة-الأمريكية-تعتقل-راكبا-فتح-باب-الطوارئ-بالطائرة-ومشى-فوق-جناحها-1061926811.html

الشرطة الأمريكية تعتقل راكبا فتح باب الطوارئ بالطائرة ومشى فوق جناحها

الشرطة الأمريكية تعتقل راكبا فتح باب الطوارئ بالطائرة ومشى فوق جناحها

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا من كاليفورنيا، أمس الخميس، بعد أن فتح باب الطوارئ لطائرة كانت قد هبطت لتوها في مطار شيكاغو، وسار فوق جناحها. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T15:22+0000

2022-05-06T15:22+0000

2022-05-06T15:22+0000

مجتمع

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ونقلت شبكة "سي بي إس" عن شرطة شيكاغو أن المتهم يدعى راندي فرانك دافيلا، ويبلغ من العمر 57 عاما، وتم توجيه تهمة ارتكاب سلوك طائش له.وأوضحت شرطة شيكاغو إن دافيلا غادر الطائرة في حوالي الساعة 4:37 صباحا يوم الخميس قبل أن يصعد إلى جناح الطائرة ويقفز فوق أرض المطار، وقد تم اعتقاله دون مقاومة، على أن يمثل أمام المحكمة يوم 27 يونيو/حزيران المقبل.وتأتي تلك الواقعة في وقت يواصل فيه الركاب المشاغبون تعطيل الرحلات الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن البعض يحاول فتح الأبواب في منتصف الرحلة.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، اضطرت مضيفة طيران شركة "أمريكان إيرلاينز" لضرب رجل بإبريق قهوة بعد أن حاول فتح باب الركاب في منتصف الرحلة.وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) عن فرض أكبر غراماتها على الإطلاق والتي بلغت 81950 دولارًا أمريكيا على راكب زُعم أنه ضرب مضيفة طيران، وحاول فتح باب المقصورة، وضرب رأسه وحاول ضرب أفراد الطاقم والركاب ؛ كما وقعت غرامة بلغت 77272 دولارا على امرأة يُزعم أنها حاولت "الخروج أثناء الرحلة" وعضت راكبا آخر بشكل متكرر.وتلقت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أكثر من 5500 بلاغ عن سلوك متهور العام الماضي، وقد دفعت إصابة الركاب بنوبات غضب مفاجئة بعض شركات الطيران إلى وضع قوائم حظر داخلية.

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مجتمع