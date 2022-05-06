https://arabic.sputniknews.com/20220506/الصحة-العراقية-8-وفيات-ونحو-40-إصابة-بالحمى-النزفية-1061932364.html
الصحة العراقية: 8 وفيات ونحو 40 إصابة بالحمى النزفية
الصحة العراقية: 8 وفيات ونحو 40 إصابة بالحمى النزفية
قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، إنها سجلت 8 حالات وفاة وما لا يقل عن 40 حالة إصابة بمرض الحمى النزفية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T18:47+0000
2022-05-06T18:47+0000
2022-05-06T18:47+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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بغداد- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان: "آخر إحصائية حتى هذه اللحظة هي تسجيل ما لا يقل عن 40 حالة إصابة مؤكدة بالحمى النزفية أكثرها في محافظة ذي قار (جنوب) حيث تم تسجيل 23 حالة إصابة وأيضا 8 حالات وفاة 5 منها في ذي قار وآخرها حالة اليوم في محافظة كركوك (شمال)".وأضاف سيف البدر: "وزارة الصحة متابعة لكل حالة مؤكدة أو يشتبه بإصابتها بالمرض"، مشددا على أن "موضوع مكافحة الحشرة الناقلة وعلاج الحيوانات المصابة من مسؤولية وزارة الزراعة، وأيضا موضوع الذبح العشوائي ونقل المواشي هو من مسؤولية الجهات الأمنية والبلدية".والحمى النزفية الفيروسية هي أمراض معدية تنتشر من خلال مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرب، وقد تعوق قدرة الدم على التجلط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
الصحة العراقية: 8 وفيات ونحو 40 إصابة بالحمى النزفية
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قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، إنها سجلت 8 حالات وفاة وما لا يقل عن 40 حالة إصابة بمرض الحمى النزفية.
بغداد- سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان: "آخر إحصائية حتى هذه اللحظة هي تسجيل ما لا يقل عن 40 حالة إصابة مؤكدة بالحمى النزفية أكثرها في محافظة ذي قار (جنوب) حيث تم تسجيل 23 حالة إصابة وأيضا 8 حالات وفاة 5 منها في ذي قار وآخرها حالة اليوم في محافظة كركوك (شمال)".
وأضاف سيف البدر: "وزارة الصحة متابعة لكل حالة مؤكدة أو يشتبه بإصابتها بالمرض"، مشددا على أن "موضوع مكافحة الحشرة الناقلة وعلاج الحيوانات المصابة من مسؤولية وزارة الزراعة، وأيضا موضوع الذبح العشوائي ونقل المواشي هو من مسؤولية الجهات الأمنية والبلدية".
والحمى النزفية
الفيروسية هي أمراض معدية تنتشر من خلال مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرب، وقد تعوق قدرة الدم على التجلط.