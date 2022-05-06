https://arabic.sputniknews.com/20220506/الناتو-يعلن-تعيين-قائد-أعلى-لقوات-الحلفاء-في-أوروبا-1061923152.html
"الناتو" يعلن تعيين قائد أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا
"الناتو" يعلن تعيين قائد أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا
وافق "الناتو" على تعيين الجنرال كريستوفر جي كافولي، من جيش الولايات المتحدة، لمنصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:59+0000
2022-05-06T13:59+0000
2022-05-06T14:00+0000
الناتو
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ويشغل الجنرال كافولي حاليا منصب قائد جيش الولايات المتحدة في أوروبا وأفريقيا. وسيكون تعيين كافولي خلفا للجنرال تود د. وولترز، وذلك خلال حفل تغيير القيادة في المقر الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا في مونس، ببلجيكا، المتوقع في صيف 2022.ويشرف كافولي على أكثر من 60 ألف جندي، على الرغم من أن هذا العدد قد زاد مؤخرا مع الانتشار الأمريكي الجديد في أوروبا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.وابتداء من يناير 2018، تولى كافولي قيادة القوات الامريكية في أوروبا حتى أكتوبر 2020، قبل أن يتولى قيادة القوات الأمريكية الموحدة عن أوروبا وأفريقيا.وشغل كافولي أيضا منصب قائد فرقة المشاة الخامسة والعشرين، وقيادة تدريب الجيش السابعة، وفريق قتاليي لواء المشاة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
"الناتو" يعلن تعيين قائد أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا
13:59 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 14:00 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
وافق "الناتو" على تعيين الجنرال كريستوفر جي كافولي، من جيش الولايات المتحدة، لمنصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا.
ويشغل الجنرال كافولي حاليا منصب قائد جيش الولايات المتحدة في أوروبا وأفريقيا.
وسيكون تعيين كافولي
خلفا للجنرال تود د. وولترز، وذلك خلال حفل تغيير القيادة في المقر الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا في مونس، ببلجيكا، المتوقع في صيف 2022.
ويتحدث كافولي الروسية، وهو في الخدمة منذ عام 1987 ويقود حاليا القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا ومقرها العام في في سبادن بألمانيا منذ العام 2020.
ويشرف كافولي على أكثر من 60 ألف جندي، على الرغم من أن هذا العدد قد زاد مؤخرا مع الانتشار الأمريكي الجديد في أوروبا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
وابتداء من يناير 2018، تولى كافولي قيادة القوات الامريكية في أوروبا حتى أكتوبر 2020، قبل أن يتولى قيادة القوات الأمريكية الموحدة عن أوروبا وأفريقيا.
وشغل كافولي أيضا منصب قائد فرقة المشاة الخامسة والعشرين، وقيادة تدريب الجيش السابعة، وفريق قتاليي لواء المشاة.