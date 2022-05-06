https://arabic.sputniknews.com/20220506/انطلاق-المرحلة-الأولى-من-الانتخابات-البرلمانية-في-لبنان--1061897877.html

انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في لبنان

انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في لبنان

انطلقت المرحلة الأولى من عملية ​الانتخابات البرلمانية في لبنان، صباح اليوم الجمعة 6 مايو/أيار، عبر اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والإسلامية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T07:05+0000

2022-05-06T07:05+0000

2022-05-06T07:07+0000

لبنان

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وفتحت أول مراكز الاقتراع أمام المغتربين اللبنانيين للاقتراع في العاصمة الإيرانية طهران عند الساعة 05:30 صباحا بتوقيت بيروت.وبلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة: 72 في دمشق، 52 عمان،542 قطر، 90 إيران، 408 كويت.ورصدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، مخالفة حصلت في جدة وتمت معالجتها من قبل وزارة الخارجية، ومخالفة ثانية في الرياض حيث رصدت عددا من خيم للمرشحين داخل حرم مركز الاقتراع.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/المرحلة-الأولى-من-الانتخابات-اللبنانية-تنطلق-غدا-وتوقعات-بارتفاع-نسبة-الاقتراع-في-الدول-العربية--1061866230.html

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