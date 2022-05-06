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https://arabic.sputniknews.com/20220506/انطلاق-المرحلة-الأولى-من-الانتخابات-البرلمانية-في-لبنان--1061897877.html
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في لبنان
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في لبنان
انطلقت المرحلة الأولى من عملية ​الانتخابات البرلمانية في لبنان، صباح اليوم الجمعة 6 مايو/أيار، عبر اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والإسلامية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T07:05+0000
2022-05-06T07:07+0000
لبنان
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وفتحت أول مراكز الاقتراع أمام المغتربين اللبنانيين للاقتراع في العاصمة الإيرانية طهران عند الساعة 05:30 صباحا بتوقيت بيروت.وبلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة: 72 في دمشق، 52 عمان،542 قطر، 90 إيران، 408 كويت.ورصدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، مخالفة حصلت في جدة وتمت معالجتها من قبل وزارة الخارجية، ومخالفة ثانية في الرياض حيث رصدت عددا من خيم للمرشحين داخل حرم مركز الاقتراع.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/المرحلة-الأولى-من-الانتخابات-اللبنانية-تنطلق-غدا-وتوقعات-بارتفاع-نسبة-الاقتراع-في-الدول-العربية--1061866230.html
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انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في لبنان

07:05 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 06.05.2022)
© Sputnik . Abdal Kader AlBaiالشارع اللبناني بين الثقة واللا ثقة بحكومة ميقاتي، لبنان 23 سبتمبر 2021
الشارع اللبناني بين الثقة واللا ثقة بحكومة ميقاتي، لبنان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Abdal Kader AlBai
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انطلقت المرحلة الأولى من عملية ​الانتخابات البرلمانية في لبنان، صباح اليوم الجمعة 6 مايو/أيار، عبر اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والإسلامية.
وفتحت أول مراكز الاقتراع أمام المغتربين اللبنانيين للاقتراع في العاصمة الإيرانية طهران عند الساعة 05:30 صباحا بتوقيت بيروت.
وبلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة: 72 في دمشق، 52 عمان،542 قطر، 90 إيران، 408 كويت.
ورصدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، مخالفة حصلت في جدة وتمت معالجتها من قبل وزارة الخارجية، ومخالفة ثانية في الرياض حيث رصدت عددا من خيم للمرشحين داخل حرم مركز الاقتراع.
وقعت وزارات الطاقة اللبنانية والسورية والأردنية، اتفاقيتين عبور واستجرار الطاقة، بحضور وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، ووزير الطاقة السوري غسان الزامل، ووزير الطاقة الأردني صالح خرابشة، بيروت، لبنان 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
المرحلة الأولى من الانتخابات اللبنانية تنطلق غدا وتوقعات بارتفاع نسبة الاقتراع في الدول العربية
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