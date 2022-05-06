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انفجار يدمر فندقا وسط هافانا في كوبا
انفجار يدمر فندقا وسط هافانا في كوبا
ذكرت وسائل إعلام محلية كوبية، اليوم الجمعة، إن انفجارا قويا دمر فندق ساراتوجا الواقع أمام مبنى الكابيتول الوطني في مدينة هافانا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T16:09+0000
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وبحسب وكالة أنباء "نوتيسياس كوبا" فإن الانفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة وأدى إلى إصابة عدة أشخاص.يذكر أن كوبا احتفلت في الأول من مايو الجاري بعيد العمال، حيث أقامت استعراض كبير، وذلك بعد عامين من الوقف بسبب أزمة فيروس كورونا وفرض العزل الصحى فى البلاد، حسبما قالت موقع "كوبا انفورماثيون" الكوبى.ودعا الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، يوم السبت الماضي، الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مشاركة واسعة ونشطة فى فعاليات الاحتفال بعيد العمال.وقال كانيل: "سنعود إلى ساحاتنا وشوارعنا بعد عامين من وقف الاحتفالات، سنرسم معا مشهد الوحدة، مشهد ثورة في السلطة"، وعادة ما تقام فعاليات الاحتفالات الرئيسية في ساحة الثورة فى هافانا، التي شهدت انفجار اليوم.
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أخبار العالم الآن

انفجار يدمر فندقا وسط هافانا في كوبا

16:09 GMT 06.05.2022
© AFP 2022 / Adalberto Roqueآثار اعصار في هافانا، كوبا 28 يناير/ كانون الثاني 2019
آثار اعصار في هافانا، كوبا 28 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / Adalberto Roque
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ذكرت وسائل إعلام محلية كوبية، اليوم الجمعة، إن انفجارا قويا دمر فندق ساراتوجا الواقع أمام مبنى الكابيتول الوطني في مدينة هافانا.
وبحسب وكالة أنباء "نوتيسياس كوبا" فإن الانفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة وأدى إلى إصابة عدة أشخاص.
يذكر أن كوبا احتفلت في الأول من مايو الجاري بعيد العمال، حيث أقامت استعراض كبير، وذلك بعد عامين من الوقف بسبب أزمة فيروس كورونا وفرض العزل الصحى فى البلاد، حسبما قالت موقع "كوبا انفورماثيون" الكوبى.
ودعا الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، يوم السبت الماضي، الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مشاركة واسعة ونشطة فى فعاليات الاحتفال بعيد العمال.
وقال كانيل: "سنعود إلى ساحاتنا وشوارعنا بعد عامين من وقف الاحتفالات، سنرسم معا مشهد الوحدة، مشهد ثورة في السلطة"، وعادة ما تقام فعاليات الاحتفالات الرئيسية في ساحة الثورة فى هافانا، التي شهدت انفجار اليوم.
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