https://arabic.sputniknews.com/20220506/انفجار-يدمر-فندقا-وسط-هافانا-في-كوبا-1061928096.html
انفجار يدمر فندقا وسط هافانا في كوبا
انفجار يدمر فندقا وسط هافانا في كوبا
ذكرت وسائل إعلام محلية كوبية، اليوم الجمعة، إن انفجارا قويا دمر فندق ساراتوجا الواقع أمام مبنى الكابيتول الوطني في مدينة هافانا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T16:09+0000
2022-05-06T16:09+0000
2022-05-06T16:09+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103862/69/1038626996_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8b782d19d2cdf8f6a98c6bd07b8d42e.jpg
وبحسب وكالة أنباء "نوتيسياس كوبا" فإن الانفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة وأدى إلى إصابة عدة أشخاص.يذكر أن كوبا احتفلت في الأول من مايو الجاري بعيد العمال، حيث أقامت استعراض كبير، وذلك بعد عامين من الوقف بسبب أزمة فيروس كورونا وفرض العزل الصحى فى البلاد، حسبما قالت موقع "كوبا انفورماثيون" الكوبى.ودعا الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، يوم السبت الماضي، الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مشاركة واسعة ونشطة فى فعاليات الاحتفال بعيد العمال.وقال كانيل: "سنعود إلى ساحاتنا وشوارعنا بعد عامين من وقف الاحتفالات، سنرسم معا مشهد الوحدة، مشهد ثورة في السلطة"، وعادة ما تقام فعاليات الاحتفالات الرئيسية في ساحة الثورة فى هافانا، التي شهدت انفجار اليوم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103862/69/1038626996_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c8f4a001b308f4ec5a00845c052f354.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
انفجار يدمر فندقا وسط هافانا في كوبا
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية كوبية، اليوم الجمعة، إن انفجارا قويا دمر فندق ساراتوجا الواقع أمام مبنى الكابيتول الوطني في مدينة هافانا.
وبحسب وكالة أنباء "نوتيسياس كوبا" فإن الانفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة وأدى إلى إصابة عدة أشخاص.
يذكر أن كوبا احتفلت في الأول من مايو الجاري بعيد العمال، حيث أقامت استعراض كبير، وذلك بعد عامين من الوقف بسبب أزمة فيروس كورونا وفرض العزل الصحى فى البلاد، حسبما قالت موقع "كوبا انفورماثيون" الكوبى.
ودعا الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، يوم السبت الماضي، الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مشاركة واسعة ونشطة فى فعاليات الاحتفال بعيد العمال.
وقال كانيل: "سنعود إلى ساحاتنا وشوارعنا بعد عامين من وقف الاحتفالات، سنرسم معا مشهد الوحدة، مشهد ثورة في السلطة"، وعادة ما تقام فعاليات الاحتفالات الرئيسية في ساحة الثورة فى هافانا، التي شهدت انفجار اليوم.