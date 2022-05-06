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https://arabic.sputniknews.com/20220506/بايدن-يتعرض-لموقف-محرج-فيديو-1061903482.html
بايدن يتعرض لموقف محرج... فيديو
بايدن يتعرض لموقف محرج... فيديو
تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لموقف محرج حين طلب من أحد الرياضيين البارالمبيين عدم القفز، رغم إعاقة الرياضي وجلوسه على كرسي متحرك. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:55+0000
2022-05-06T08:56+0000
جو بايدن
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وأقام بايدن وزوجته جيل حفل استقبال لرياضيي المنتخب الأولمبي الوطني المتنافسين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين.وعند اختتام الحدث اصطف جميع الرياضيين لالتقاط صورة جماعية مع الرئيس الأمريكي.ليصرخ بايدن بصوت عال: "لا تقفز!". وبعد هذه التعليقات أخبر اللاعب الواقف بجانبه في أي اتجاه كان المصور، ليتم إيقاف تشغيل صوت التسجيل مؤقتا.
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جو بايدن

بايدن يتعرض لموقف محرج... فيديو

08:55 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 06.05.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
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تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لموقف محرج حين طلب من أحد الرياضيين البارالمبيين عدم القفز، رغم إعاقة الرياضي وجلوسه على كرسي متحرك.
وأقام بايدن وزوجته جيل حفل استقبال لرياضيي المنتخب الأولمبي الوطني المتنافسين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين.
وعند اختتام الحدث اصطف جميع الرياضيين لالتقاط صورة جماعية مع الرئيس الأمريكي.
ليصرخ بايدن بصوت عال: "لا تقفز!". وبعد هذه التعليقات أخبر اللاعب الواقف بجانبه في أي اتجاه كان المصور، ليتم إيقاف تشغيل صوت التسجيل مؤقتا.
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