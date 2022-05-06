عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/بايدن-يجب-تعزيز-صناعاتنا-بعدما-أظهرت-العملية-العسكرية-الروسية-مدى-اعتمادنا-على-منتجات-من-الخارج-1061933946.html
بايدن: يجب تعزيز صناعاتنا بعدما أظهرت العملية العسكرية الروسية مدى ‏اعتمادنا على منتجات من الخارج
بايدن: يجب تعزيز صناعاتنا بعدما أظهرت العملية العسكرية الروسية مدى ‏اعتمادنا على منتجات من الخارج
طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بلاده بتعزيز صناعاتها، بسبب العملية العسكرية ‏الروسية في أوكرانيا.‏ 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T20:17+0000
2022-05-06T20:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جو بايدن
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061713093_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_cf5e5bd5b766a0c8217b92be59f9428a.jpg
وقال في كلمة له إن "وباء كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرا الضعف عندما نعتمد بشكل كبير على المنتجات المصنوعة في الخارج، وكذلك قيمة وأهمية زيادة التصنيع في أمريكا".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سافر إلى الغرب الأوسط الصناعي، اليوم الجمعة، ليعلن أن 5 شركات أمريكية كبرى قد تعهدت بتعزيز اعتمادها على الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة للطباعة ثلاثية الأبعاد، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وقال البيت الأبيض في بيان له إن شركات "جنرال إلكتريك للطيران" و"هونيويل" و"لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"سيمنز إنيرجي" وافقوا على المشاركة في البرنامج الذي يسلط بايدن الضوء عليه، وذلك بزيارته اليوم شركة "يونايتد بيرفورمانس ميتالز" في هاميلتون بولاية أوهايو.وقام بايدن بجولة في مصنع الشركة مع المديرين التنفيذيين، ووضع تنبؤات جريئة حول مستقبل الصناعة الأمريكية يمكن تحقيقها من خلال زيادة استخدام أحدث المعدات والشركات المصنعة المحلية. وصرح بايدن خلال جولته بأن برنامجه "سيحدث ثورة في العالم بأسره"، بحسب تعبيره.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/خبير-بايدن-يحاول-إقناع-الأمريكيين-بأن-ارتفاع-الأسعار-سببه-بوتين-وليس-العقوبات-على-روسيا-1061374740.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061713093_21:0:1137:837_1920x0_80_0_0_94c71e5253ed6d6d76bc2343c21cab80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

بايدن: يجب تعزيز صناعاتنا بعدما أظهرت العملية العسكرية الروسية مدى ‏اعتمادنا على منتجات من الخارج

20:17 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 20:34 GMT 06.05.2022)
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2022 / JIM WATSON
تابعنا عبرTelegram
طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بلاده بتعزيز صناعاتها، بسبب العملية العسكرية ‏الروسية في أوكرانيا.‏
وقال في كلمة له إن "وباء كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرا الضعف عندما نعتمد بشكل كبير على المنتجات المصنوعة في الخارج، وكذلك قيمة وأهمية زيادة التصنيع في أمريكا".
كما أكد الرئيس الأمريكي في كلمته أن "الصين هي أكبر منافس لأمريكا، وإن لم نرتق إلى قدر المنافسة ستتفوق علينا".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سافر إلى الغرب الأوسط الصناعي، اليوم الجمعة، ليعلن أن 5 شركات أمريكية كبرى قد تعهدت بتعزيز اعتمادها على الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة للطباعة ثلاثية الأبعاد، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وقال البيت الأبيض في بيان له إن شركات "جنرال إلكتريك للطيران" و"هونيويل" و"لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"سيمنز إنيرجي" وافقوا على المشاركة في البرنامج الذي يسلط بايدن الضوء عليه، وذلك بزيارته اليوم شركة "يونايتد بيرفورمانس ميتالز" في هاميلتون بولاية أوهايو.
وقام بايدن بجولة في مصنع الشركة مع المديرين التنفيذيين، ووضع تنبؤات جريئة حول مستقبل الصناعة الأمريكية يمكن تحقيقها من خلال زيادة استخدام أحدث المعدات والشركات المصنعة المحلية.
وصرح بايدن خلال جولته بأن برنامجه "سيحدث ثورة في العالم بأسره"، بحسب تعبيره.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
خبير: بايدن يحاول إقناع الأمريكيين بأن ارتفاع الأسعار سببه بوتين وليس العقوبات على روسيا
19 أبريل, 13:35 GMT
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала