https://arabic.sputniknews.com/20220506/بايدن-يجب-تعزيز-صناعاتنا-بعدما-أظهرت-العملية-العسكرية-الروسية-مدى-اعتمادنا-على-منتجات-من-الخارج-1061933946.html

بايدن: يجب تعزيز صناعاتنا بعدما أظهرت العملية العسكرية الروسية مدى ‏اعتمادنا على منتجات من الخارج

بايدن: يجب تعزيز صناعاتنا بعدما أظهرت العملية العسكرية الروسية مدى ‏اعتمادنا على منتجات من الخارج

طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بلاده بتعزيز صناعاتها، بسبب العملية العسكرية ‏الروسية في أوكرانيا.‏ 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T20:17+0000

2022-05-06T20:17+0000

2022-05-06T20:34+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

جو بايدن

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال في كلمة له إن "وباء كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرا الضعف عندما نعتمد بشكل كبير على المنتجات المصنوعة في الخارج، وكذلك قيمة وأهمية زيادة التصنيع في أمريكا".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سافر إلى الغرب الأوسط الصناعي، اليوم الجمعة، ليعلن أن 5 شركات أمريكية كبرى قد تعهدت بتعزيز اعتمادها على الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة للطباعة ثلاثية الأبعاد، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وقال البيت الأبيض في بيان له إن شركات "جنرال إلكتريك للطيران" و"هونيويل" و"لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"سيمنز إنيرجي" وافقوا على المشاركة في البرنامج الذي يسلط بايدن الضوء عليه، وذلك بزيارته اليوم شركة "يونايتد بيرفورمانس ميتالز" في هاميلتون بولاية أوهايو.وقام بايدن بجولة في مصنع الشركة مع المديرين التنفيذيين، ووضع تنبؤات جريئة حول مستقبل الصناعة الأمريكية يمكن تحقيقها من خلال زيادة استخدام أحدث المعدات والشركات المصنعة المحلية. وصرح بايدن خلال جولته بأن برنامجه "سيحدث ثورة في العالم بأسره"، بحسب تعبيره.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

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جو بايدن, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا