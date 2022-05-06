https://arabic.sputniknews.com/20220506/ترامب-بلادنا-في-طريقها-إلى-الجحيم-1061895073.html
ترامب: بلادنا في طريقها إلى الجحيم
ترامب: بلادنا في طريقها إلى الجحيم
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية في طريقها إلى الجحيم، داعيا الرئيس الحالي، جو بايدن، ألا يتحدث بشكل سلبي عن خصومه في... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T02:38+0000
2022-05-06T02:38+0000
2022-05-06T02:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. ونوّه ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" تنقذ البلاد... بلادنا في طريقها إلى الجحيم".وأشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد معدلات تضخم قياسية، فضلا عن إخفاقات إدارة بايدن الأخرى و"لم تعد محترمة في العالم".وفي وقت سابق، اتهم بايدن أنصار ترامب بخلق مشاكل في الاقتصاد الأمريكي ووصف حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" بأنها الأكثر تطرفا في البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
ترامب: بلادنا في طريقها إلى الجحيم
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية في طريقها إلى الجحيم، داعيا الرئيس الحالي، جو بايدن، ألا يتحدث بشكل سلبي عن خصومه في حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، لأنهم ينقذون البلاد.
واشنطن - سبوتنيك
. ونوّه ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" تنقذ البلاد... بلادنا في طريقها إلى الجحيم".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد معدلات تضخم قياسية، فضلا عن إخفاقات إدارة بايدن الأخرى و"لم تعد محترمة في العالم".
وفي وقت سابق، اتهم بايدن أنصار ترامب بخلق مشاكل في الاقتصاد الأمريكي ووصف حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" بأنها الأكثر تطرفا في البلاد.