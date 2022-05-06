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https://arabic.sputniknews.com/20220506/جمهوريتا-دونيتسك-ولوغانسك-تعينان-سفيرين-لهما-في-روسيا-1061921027.html
جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك تعينان سفيرين لهما في روسيا
جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك تعينان سفيرين لهما في روسيا
وقع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، مرسوما بتعيين روديون ميروشنيك سفيرا مفوضا للجمهورية في روسيا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:06+0000
2022-05-06T13:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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جاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية: "تعيين روديون فاليريفيتش ميروسنيك سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا". ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.يذكر أن ميروشنيك عمل مستشارا لرئيس الجمهورية.وجاء في المرسوم، الذي وقعه بوشيلين: "تعيين أولغا ماكييفا سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية دونيتسك الشعبية لدى روسيا".ويدخل مرسوم التعيين حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار/مايو.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 من فبراير/شباط، اعتراف روسيا رسميا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما وقع الرئيس بوتين مع رئيسي جمهوريتي دونيتسك دينيس بوشيلين ولوغانسك، ودينيس باسيتشنيك، اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة، والجمهوريتين من جهة أخرى.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك تعينان سفيرين لهما في روسيا

13:06 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوربرلمان دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 فبراير 2022
برلمان دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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وقع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، مرسوما بتعيين روديون ميروشنيك سفيرا مفوضا للجمهورية في روسيا.
جاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية: "تعيين روديون فاليريفيتش ميروسنيك سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا". ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.
يذكر أن ميروشنيك عمل مستشارا لرئيس الجمهورية.

كما عين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، نائب رئيس مجلس الشعب، أولغا ماكييفا، سفيرة فوق العادة لدى روسيا.

وجاء في المرسوم، الذي وقعه بوشيلين: "تعيين أولغا ماكييفا سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية دونيتسك الشعبية لدى روسيا".
ويدخل مرسوم التعيين حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار/مايو.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 من فبراير/شباط، اعتراف روسيا رسميا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

كما وقع الرئيس بوتين مع رئيسي جمهوريتي دونيتسك دينيس بوشيلين ولوغانسك، ودينيس باسيتشنيك، اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة، والجمهوريتين من جهة أخرى.

وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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