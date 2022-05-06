https://arabic.sputniknews.com/20220506/رئيس-الإدارة-منطقة-خيرسون-هي-بالفعل-جزء-متكامل-من-العائلة-الكبيرة-الروسية-1061926065.html

رئيس الإدارة: منطقة خيرسون هي جزء متكامل من "العائلة الكبيرة" الروسية

رئيس الإدارة: منطقة خيرسون هي جزء متكامل من "العائلة الكبيرة" الروسية

قال رئيس إدارة منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن منطقة خيرسون هي بالفعل جزء لا يتجزأ من "الأسرة الكبيرة" لروسيا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T15:11+0000

2022-05-06T15:11+0000

2022-05-06T15:30+0000

روسيا

العالم

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وقال سالدو للصحفيين "كما في الساب ، سنكون منفتحين على كل من يريد زيارة الجنوب، هنا في منطقة خيرسون، على البحر الأسود، نعتبر جزءا لا يتجزأ من عائلة روسيا الكبيرة".وبحسب قوله، "يمكنك الآن المجيء بحرية وهدوء إلى خيرسون، بما في ذلك من أي إقليم في روسيا".هذا وأعلن سكرتير المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، اليوم الجمعة، أن روسيا أتت إلى منطقة خيرسون إلى الأبد، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك.وقال تورتشاك، في لقاء مع السكان: "أردت مرة أخرى، مخاطبة سكان منطقة خيرسون، لأقول إن روسيا هنا إلى الأبد. يجب ألا يكون هناك شك في هذا. لن تكون هناك عودة إلى الماضي. سنعيش معاً، ونطور هذه المنطقة الغنية، الغنية بالتراث التاريخي، والغنية بأهلها الذين يعيشون هنا".هذا وزار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين وتورتشاك، خيرسون، اليوم الجمعة، والتقيا رئيس إدارة منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو.إلى ذلك صرح نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون، التي تم تحريرها مؤخراً من العناصر الأوكرانية المتطرفة قومياً، كيريل ستريمؤوسوف، في الت28 من الشهر الماضي، بأن احتمال عودة المقاطعة تحت سيطرة أوكرانيا أمر مستبعد إطلاقاً.يذكر أن روسيا بدأت في 24 شباط/فبراير بعملية عسكرية في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". لهذا ، حسب قوله ، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه وفقا للموقف القائم يوم 25 آذار/مارس ، تم الانتهاء من تنفيذ المهام الرئيسية للمرحلة الأولى – وهي التقليل بشكل كبير من القدرة القتالية لأوكرانيا. ووصفت الوزارة الهدف الرئيسي للعملية بأنه تحرير دونباس.

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