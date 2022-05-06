https://arabic.sputniknews.com/20220506/روستيخ-تطور-طائرة-مسيرة-صغيرة-بحجم-الجيب-1061895774.html
"روستيخ" تطور طائرة مسيرة صغيرة بحجم الجيب
"روستيخ" تطور طائرة مسيرة صغيرة بحجم الجيب
قال متحدث باسم الشركة للصحفيين، اليوم الجمعة، إن الشركات التابعة لـ"روستيخ" الحكومية تخطط لتطوير طائرات مسيرة صغيرة الحجم، استنادا إلى تجربة العملية الخاصة في... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T05:42+0000
2022-05-06T05:42+0000
2022-05-06T05:42+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003196_0:94:1797:1105_1920x0_80_0_0_fe313d7bb40d11294c2c4807a519949e.jpg
وأوضح: "أظهرت العملية الخاصة ليس فقط أهمية الطائرات المسيرة الكبيرة والمتوسطة الحجم، ولكن أيضًا الطائرات المصغرة... مثل هذه الطائرات غير مرئية تقريبًا، يمكن وضعها في جيبك حرفيًا، وفي نفس الوقت تسمح بضبط النار ومراقبة وتلقي معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي. أي أنها يمكن أن تزيد بشكل كبير من فعالية الوحدات القتالية".وأضاف: "تدرس "روستيخ" بعناية التجربة الحالية وهي على استعداد للنظر في إمكانية تصميم طائرات مسيرة صغيرة تلبي متطلبات الجيش".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003196_100:0:1697:1198_1920x0_80_0_0_c4ae46ed8c40de6215f3a54032686192.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
"روستيخ" تطور طائرة مسيرة صغيرة بحجم الجيب
تابعنا عبر
قال متحدث باسم الشركة للصحفيين، اليوم الجمعة، إن الشركات التابعة لـ"روستيخ" الحكومية تخطط لتطوير طائرات مسيرة صغيرة الحجم، استنادا إلى تجربة العملية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضح: "أظهرت العملية الخاصة ليس فقط أهمية الطائرات المسيرة الكبيرة والمتوسطة الحجم، ولكن أيضًا الطائرات المصغرة... مثل هذه الطائرات غير مرئية تقريبًا، يمكن وضعها في جيبك حرفيًا، وفي نفس الوقت تسمح بضبط النار ومراقبة وتلقي معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي. أي أنها يمكن أن تزيد بشكل كبير من فعالية الوحدات القتالية".
وأضاف: "تدرس "روستيخ" بعناية التجربة الحالية وهي على استعداد للنظر في إمكانية تصميم طائرات مسيرة صغيرة تلبي متطلبات الجيش".