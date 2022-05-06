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"روستيخ" تطور طائرة مسيرة صغيرة بحجم الجيب
"روستيخ" تطور طائرة مسيرة صغيرة بحجم الجيب
قال متحدث باسم الشركة للصحفيين، اليوم الجمعة، إن الشركات التابعة لـ"روستيخ" الحكومية تخطط لتطوير طائرات مسيرة صغيرة الحجم، استنادا إلى تجربة العملية الخاصة في... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T05:42+0000
2022-05-06T05:42+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وأوضح: "أظهرت العملية الخاصة ليس فقط أهمية الطائرات المسيرة الكبيرة والمتوسطة الحجم، ولكن أيضًا الطائرات المصغرة... مثل هذه الطائرات غير مرئية تقريبًا، يمكن وضعها في جيبك حرفيًا، وفي نفس الوقت تسمح بضبط النار ومراقبة وتلقي معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي. أي أنها يمكن أن تزيد بشكل كبير من فعالية الوحدات القتالية".وأضاف: "تدرس "روستيخ" بعناية التجربة الحالية وهي على استعداد للنظر في إمكانية تصميم طائرات مسيرة صغيرة تلبي متطلبات الجيش".
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رصد عسكري, سلاح روسيا

"روستيخ" تطور طائرة مسيرة صغيرة بحجم الجيب

05:42 GMT 06.05.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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قال متحدث باسم الشركة للصحفيين، اليوم الجمعة، إن الشركات التابعة لـ"روستيخ" الحكومية تخطط لتطوير طائرات مسيرة صغيرة الحجم، استنادا إلى تجربة العملية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضح: "أظهرت العملية الخاصة ليس فقط أهمية الطائرات المسيرة الكبيرة والمتوسطة الحجم، ولكن أيضًا الطائرات المصغرة... مثل هذه الطائرات غير مرئية تقريبًا، يمكن وضعها في جيبك حرفيًا، وفي نفس الوقت تسمح بضبط النار ومراقبة وتلقي معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي. أي أنها يمكن أن تزيد بشكل كبير من فعالية الوحدات القتالية".
وأضاف: "تدرس "روستيخ" بعناية التجربة الحالية وهي على استعداد للنظر في إمكانية تصميم طائرات مسيرة صغيرة تلبي متطلبات الجيش".
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