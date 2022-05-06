https://arabic.sputniknews.com/20220506/صحيفة-السعودية-تستأنف-رحلاتها-إلى-إسطنبول-بعد-عامين-من-توقفها-1061896833.html
صحيفة: السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول بعد عامين من توقفها
صحيفة: السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول بعد عامين من توقفها
كتبت صحيفة "صباح" التركية، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تستأنف الرحلات الجوية إلى إسطنبول بعد عامين من توقفها، وتم تعليقها في مارس/آذار 2020 في... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T06:39+0000
2022-05-06T06:39+0000
2022-05-06T06:39+0000
أخبار السعودية اليوم
اسطنبول
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وذكرت الصحيفة أن "الخطوط الجوية العربية السعودية تستأنف رحلاتها إلى اسطنبول التي تم تعليقها في مارس 2020 في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا. وستكون غدا أول رحلة مجدولة منذ عامين من جدة والعاصمة الرياض إلى اسطنبول".ومن المقرر أن تقوم شركة الطيران أيضًا بتسيير رحلات جوية من المدينة المنورة إلى إسطنبول في 11 مايو/أيار.وأوضحت الصحيفة أنه "سيتم إجراء الرحلات إلى جدة والمدينة المنورة كل يوم من أيام الأسبوع. وسيتم إجراء الرحلات إلى الرياض ثلاثة أيام في الأسبوع الثلاثاء والخميس والسبت. وسيتم تشغيل الرحلات على طائرات عريضة البدن مثل إيرباص A330".
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أخبار السعودية اليوم, اسطنبول
صحيفة: السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول بعد عامين من توقفها
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كتبت صحيفة "صباح" التركية، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تستأنف الرحلات الجوية إلى إسطنبول بعد عامين من توقفها، وتم تعليقها في مارس/آذار 2020 في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وذكرت الصحيفة أن "الخطوط الجوية العربية السعودية تستأنف رحلاتها إلى اسطنبول التي تم تعليقها في مارس 2020 في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا. وستكون غدا أول رحلة مجدولة منذ عامين من جدة والعاصمة الرياض إلى اسطنبول".
وأوضحت الصحيفة أنه "سيتم إجراء الرحلات إلى جدة والمدينة المنورة كل يوم من أيام الأسبوع. وسيتم إجراء الرحلات إلى الرياض ثلاثة أيام في الأسبوع الثلاثاء والخميس والسبت. وسيتم تشغيل الرحلات على طائرات عريضة البدن مثل إيرباص A330".