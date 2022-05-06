https://arabic.sputniknews.com/20220506/كازاخستان-إسهام-مهم-في-تحجيم-خطر-الانتشار-النووي-1061914446.html
كازاخستان.. إسهام مهم في تحجيم خطر الانتشار النووي
كازاخستان.. إسهام مهم في تحجيم خطر الانتشار النووي
شهدت كازاخستان في 5 مايو/أيار 2022 بدء تشغيل مفاعل للأبحاث النووية يعمل بالوقود اليورانيومي غير المخصب. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T11:23+0000
2022-05-06T11:23+0000
2022-05-06T11:23+0000
العالم
أخبار تكنولوجيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061913614_0:479:2048:1631_1920x0_80_0_0_06ce6c57b5fcc76415b3020e49db099a.jpg
ويعمل عدد كبير من مفاعلات الأبحاث في العالم باليورانيوم المخصب وهو ما يشكل خطرا، إذ يساهم في انتشار الأسلحة النووية بسبب إمكانية استخدام اليورانيوم المخصب في صنع السلاح النووي. ولهذا صدرت في نهاية سبعينات القرن الماضي اتفاقية دولية تُلزم الدول التي تملك مفاعلات الأبحاث بالتحول لاستخدام اليورانيوم غير المخصب كوقود لمفاعلات الأبحاث النووية، ووقعتها كازاخستان في مطلع الألفية الثالثة.وفي عام 2010 باشرت كازاخستان العمل على تحويل المفاعل التابع لمركز الأبحاث النووية القومي لاستخدام الوقود النووي غير المخصب بمساعدة الخبراء الروس.وقالت وزارة الطاقة الكازاخستانية عن تدشين مفاعل الأبحاث الذي يعمل باليورانيوم غير المخصب إن هذا إسهام مهم جديد لكازاخستان في تحجيم خطر انتشار الأسلحة النووية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061913614_0:287:2048:1823_1920x0_80_0_0_3d0af2aa284fb2288d0a4640b084de1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تكنولوجيا
كازاخستان.. إسهام مهم في تحجيم خطر الانتشار النووي
تابعنا عبر
شهدت كازاخستان في 5 مايو/أيار 2022 بدء تشغيل مفاعل للأبحاث النووية يعمل بالوقود اليورانيومي غير المخصب.
ويعمل عدد كبير من مفاعلات الأبحاث في العالم باليورانيوم المخصب وهو ما يشكل خطرا، إذ يساهم في انتشار الأسلحة النووية بسبب إمكانية استخدام اليورانيوم المخصب في صنع السلاح النووي. ولهذا صدرت في نهاية سبعينات القرن الماضي اتفاقية دولية تُلزم الدول التي تملك مفاعلات الأبحاث بالتحول لاستخدام اليورانيوم غير المخصب كوقود لمفاعلات الأبحاث النووية، ووقعتها كازاخستان في مطلع الألفية الثالثة.
وفي عام 2010 باشرت كازاخستان العمل على تحويل المفاعل التابع لمركز الأبحاث النووية القومي لاستخدام الوقود النووي غير المخصب بمساعدة الخبراء الروس.
وقالت
وزارة الطاقة الكازاخستانية عن تدشين مفاعل الأبحاث الذي يعمل باليورانيوم غير المخصب إن هذا إسهام مهم جديد لكازاخستان في تحجيم خطر انتشار الأسلحة النووية.