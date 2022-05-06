https://arabic.sputniknews.com/20220506/لابيد-وزير-خارجية-الإمارات-أدان-بحزم-وشدة-الهجوم-الإرهابي-في-إلعاد-1061928621.html
لابيد: وزير خارجية الإمارات أدان "بحزم وشدة" الهجوم الإرهابي في إلعاد
لابيد: وزير خارجية الإمارات أدان "بحزم وشدة" الهجوم الإرهابي في إلعاد
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الجمعة، إن نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد أبلغه إدانته "بحزم وشدة" الهجوم الذي شهدته مدينة إلعاد... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T16:29+0000
2022-05-06T16:29+0000
2022-05-06T16:29+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال لابيد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحدثت بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، الذي أدان بحزم وشدة الهجوم الإرهابي في إلعاد".وأضاف أن ابن زايد "قدم التعازي لأسر القتلى وهنأ إسرائيل بيوم الاستقلال".وختم لابيد تغريدته بالقول: "أعربنا في المكالمة عن الأمل في أن يحظى سكان إسرائيل بالهدوء والأمن".وشهدت مدينة "إلعاد" قرب تل أبيب (وسط) والتي يقطنها أغلبية من اليهود المتشددين (حريديم)، مساء أمس، هجوما تقول الشرطة الإسرائيلية إن "فلسطينيين اثنين من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة قد نفذاه وكان أحدهما يحمل "بلطة" (أداة حادة تستخدم في الزراعة تشبه الفأس)".وأسفر الهجوم عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.وجاء الحادث خلال الاحتفال بما يسميه الإسرائليون "يوم الاستقلال" والذي يؤرخ لذكرى تأسيس إسرائيل عام 1948، فيما يسميه الفلسطينيون "يوم النكبة".ولم تتمكن الشرطة الإسرائيلية حتى مساء اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على منفذي العملية، أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من قرية رمانة بمحافظة جنين، شمالي الضفة الغربية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لابيد: وزير خارجية الإمارات أدان "بحزم وشدة" الهجوم الإرهابي في إلعاد
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الجمعة، إن نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد أبلغه إدانته "بحزم وشدة" الهجوم الذي شهدته مدينة إلعاد الإسرائيلية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص.
وقال لابيد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحدثت بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، الذي أدان بحزم وشدة الهجوم الإرهابي في إلعاد".
وأضاف أن ابن زايد "قدم التعازي لأسر القتلى وهنأ إسرائيل بيوم الاستقلال".
وختم لابيد تغريدته بالقول: "أعربنا في المكالمة عن الأمل في أن يحظى سكان إسرائيل بالهدوء والأمن".
وشهدت مدينة "إلعاد" قرب تل أبيب (وسط) والتي يقطنها أغلبية من اليهود المتشددين (حريديم)، مساء أمس، هجوما تقول الشرطة الإسرائيلية إن "فلسطينيين اثنين من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة قد نفذاه وكان أحدهما يحمل "بلطة" (أداة حادة تستخدم في الزراعة تشبه الفأس)".
وأسفر الهجوم عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.
وجاء الحادث خلال الاحتفال بما يسميه الإسرائليون "يوم الاستقلال" والذي يؤرخ لذكرى تأسيس إسرائيل عام 1948، فيما يسميه الفلسطينيون "يوم النكبة".
ولم تتمكن الشرطة الإسرائيلية
حتى مساء اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على منفذي العملية، أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من قرية رمانة بمحافظة جنين، شمالي الضفة الغربية.