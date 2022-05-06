https://arabic.sputniknews.com/20220506/محلل-اقتصادي-ينصح-بالتخلص-من-اليورو-1061919521.html
محلل اقتصادي ينصح بالتخلص من اليورو
محلل اقتصادي ينصح بالتخلص من اليورو
نناقش في هذه الحلقة: ارتفاع كبير للروبل وهبوط حاد للدولار واليورو؛ الولايات المتحدة وبعض دول الخليج ترفع سعر الفائدة بشكل كبير؛ "غازبروم" تقرر تشغيل "السيل... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T12:44+0000
2022-05-06T12:44+0000
2022-05-06T12:44+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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محلل اقتصادي ينصح بالتخلص من اليورو
محلل اقتصادي ينصح بالتخلص من اليورو
يواصل الروبل الروسي صعوده أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، إذ هبط سعر صرف الدولار دون مستوى 66 روبلا للمرة الأولى منذ 2020، أما اليورو فقد تم تداوله عند مستوى 70 روبلا.حول أبرز العوامل التي ساهمت بهذا الارتفاع، يقول المحلل الاقتصادي، أحمد مصطفى، لـ "قوانين الاقتصاد":"غازبروم" تحرم ألمانيا من نصف غازهاقررت شركة "غازبروم" الروسية استخدام المقطع البري من خط أنابيب "السيل الشمالي-2" لتوريد الغاز الطبيعي إلى شمال غربي روسيا، بينما أبقت لألمانيا الاستفادة من أنبوب واحد فقط من المشروع.عن أهمية هذه الخطوة المحلل الاقتصادي، المختص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي، لـ "قوانين الاقتصاد":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061919475_345:0:1278:700_1920x0_80_0_0_2e7e6daee7cb9afe5916c5e8ae3513e4.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
محلل اقتصادي ينصح بالتخلص من اليورو
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: ارتفاع كبير للروبل وهبوط حاد للدولار واليورو؛ الولايات المتحدة وبعض دول الخليج ترفع سعر الفائدة بشكل كبير؛ "غازبروم" تقرر تشغيل "السيل الشمالي 2".
يواصل الروبل الروسي صعوده أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، إذ هبط سعر صرف الدولار دون مستوى 66 روبلا للمرة الأولى منذ 2020، أما اليورو فقد تم تداوله عند مستوى 70 روبلا.
حول أبرز العوامل التي ساهمت بهذا الارتفاع، يقول المحلل الاقتصادي، أحمد مصطفى، لـ "قوانين الاقتصاد
":
"تسعير النفط والغاز الروسي بالروبل، والإجراءات التي قام بها المصرف المركزي الروسي بإلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو، والإجراءات النقدية التي منعت السحب بشكل كبير من البنوك، كل هذا ساهم بتعزيز قيمة الروبل، وهي ليست حالة مؤقتة بل ستستمر، وأنصح الذين يعيشون في روسيا التخلص من اليورو، لأنه سيتجه إلى مزيد من الهبوط".
"غازبروم" تحرم ألمانيا من نصف غازها
قررت شركة "غازبروم" الروسية استخدام المقطع البري من خط أنابيب "السيل الشمالي-2" لتوريد الغاز الطبيعي إلى شمال غربي روسيا، بينما أبقت لألمانيا الاستفادة من أنبوب واحد فقط من المشروع.
عن أهمية هذه الخطوة المحلل الاقتصادي، المختص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي، لـ "قوانين الاقتصاد
":
"هذه الخطوة تأتي ردا على العقوبات الغربية ضد روسيا، وتعني حرمان ألمانيا من نصف الغاز المخصص لها في (السيل الشمالي 2) مما يدفعها للتفكير جليا بسياساتها المستقبلية لتعويض الغاز الروسي، وأيضا هذه الخطوة ستتيح لروسيا تصدير غازها عبر المشروع للدول القريبة من الحدود شمال غرب روسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...