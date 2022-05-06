https://arabic.sputniknews.com/20220506/مركز-الاستثمار-الدفاعي-الإستوني-بلادنا-زودت-أوكرانيا-بأسلحة-قيمتها-230-مليون-يورو-1061919982.html
مركز الاستثمار الدفاعي الإستوني: بلادنا زودت أوكرانيا بأسلحة قيمتها 230 مليون يورو
مركز الاستثمار الدفاعي الإستوني: بلادنا زودت أوكرانيا بأسلحة قيمتها 230 مليون يورو
قال ماغنوس فالديمار سار، رئيس مركز الدولة للاستثمارات الدفاعية، اليوم الجمعة، إنه منذ بداية الصراع في أوكرانيا ، زودت إستونيا كييف بأسلحة وذخيرة بقيمة 230... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:04+0000
2022-05-06T13:04+0000
2022-05-06T13:04+0000
إستونيا
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وصرح للصحافة: "منذ بداية الصراع، واصلنا دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية على حد سواء، كما دعمنا إرسال كميات كبيرة من المساعدات إلى أوكرانيا بمبادرة خاصة. وإجمالاً، تم إرسال 230 مليون يورو من المساعدات العسكرية من إستونيا".وأشار رئيس مركز الاستثمار الدفاعي إلى أن إستونيا تبحث عن فرص إضافية لمساعدة أوكرانيا ودعمها بأي طريقة أخرى. وأضاف سار "نحن مستعدون لدعم أوكرانيا بالخدمات الطبية والتدريب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
إستونيا
مركز الاستثمار الدفاعي الإستوني: بلادنا زودت أوكرانيا بأسلحة قيمتها 230 مليون يورو
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قال ماغنوس فالديمار سار، رئيس مركز الدولة للاستثمارات الدفاعية، اليوم الجمعة، إنه منذ بداية الصراع في أوكرانيا ، زودت إستونيا كييف بأسلحة وذخيرة بقيمة 230 مليون يورو.
وصرح للصحافة: "منذ بداية الصراع، واصلنا دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية على حد سواء، كما دعمنا إرسال كميات كبيرة من المساعدات إلى أوكرانيا بمبادرة خاصة. وإجمالاً، تم إرسال 230 مليون يورو من المساعدات العسكرية من إستونيا".
ووفقا له، فقد تم تسليم أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا، بما في ذلك قذائف الهاون وقاذفات القنابل المضادة للدبابات وأنظمة موجهة مضادة للدبابات وعربات مدرعة بعجلات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المعدات للأفراد العسكريين.
وأشار رئيس مركز الاستثمار الدفاعي إلى أن إستونيا تبحث عن فرص إضافية لمساعدة أوكرانيا ودعمها بأي طريقة أخرى. وأضاف سار "نحن مستعدون لدعم أوكرانيا بالخدمات الطبية والتدريب".