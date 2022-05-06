https://arabic.sputniknews.com/20220506/مفتي-روسيا-يلتقي-وفد-حماس-ويؤكد-دعمه-لمسلمي-فلسطين-1061928487.html
مفتي روسيا يلتقي وفد "حماس" ويؤكد دعمه لمسلمي فلسطين
مفتي روسيا يلتقي وفد "حماس" ويؤكد دعمه لمسلمي فلسطين
استقبل رئيس مجلس الإفتاء الروسي، الشيخ رافيل عين الدين، بمقر إقامته في مسجد موسكو، وفدا من حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" برئاسة نائب رئيس الحركة عضو... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T16:27+0000
2022-05-06T16:27+0000
2022-05-06T16:27+0000
العالم العربي
روسيا
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في بداية اللقاء، أكد عين الدين دعم المسلمين في روسيا للفلسطينيين. مشددا على أن وضعهم في القدس صعب للغاية وأنهم يتابعون عن كثب ما يحدث، ويتعاطفون معهم، وإذا أمكن، يحاولون تقديم أي مساعدة ممكنة لهم.وقال بحسب الموقع الرسمي للمجلس الروسي لمسلمي روسيا: منذ أكثر من 30 عامًا، يتم الاحتفال باليوم العالمي للقدس داخل جدران مسجد موسكو. وهذا العام، قضينا هذا اليوم بأسف شديد على خلفية عدوان آخر وتصعيد للعنف من قبل الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى".وأضاف: أن مسلمي "روسيا يصلون من أجل حل سريع لهذا الصراع ، ويطلبون من الله تعالى أن يمنح السلام على الأرض الفلسطينية".وأشار المفتي إلى أن "روسيا، مثل الاتحاد السوفيتي سابقا، تعترف بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، مشيدًا بجهود الدبلوماسية الروسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".بدوره، شكر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق المفتي الشيخ رافيل عين الدين وجميع المسلمين في روسيا على دعمهم الطويل الأمد وموقفهم الثابت من القضية الفلسطينية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا
مفتي روسيا يلتقي وفد "حماس" ويؤكد دعمه لمسلمي فلسطين
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استقبل رئيس مجلس الإفتاء الروسي، الشيخ رافيل عين الدين، بمقر إقامته في مسجد موسكو، وفدا من حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" برئاسة نائب رئيس الحركة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق.
في بداية اللقاء، أكد عين الدين دعم المسلمين في روسيا للفلسطينيين. مشددا على أن وضعهم في القدس صعب للغاية وأنهم يتابعون عن كثب ما يحدث، ويتعاطفون معهم، وإذا أمكن، يحاولون تقديم أي مساعدة ممكنة لهم.
وقال بحسب الموقع
الرسمي للمجلس الروسي لمسلمي روسيا: منذ أكثر من 30 عامًا، يتم الاحتفال باليوم العالمي للقدس داخل جدران مسجد موسكو. وهذا العام، قضينا هذا اليوم بأسف شديد على خلفية عدوان آخر وتصعيد للعنف من قبل الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى".
وأضاف: أن مسلمي "روسيا يصلون من أجل حل سريع لهذا الصراع ، ويطلبون من الله تعالى أن يمنح السلام على الأرض الفلسطينية".
وأشار المفتي إلى أن "روسيا، مثل الاتحاد السوفيتي سابقا، تعترف بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، مشيدًا بجهود الدبلوماسية الروسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
بدوره، شكر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق المفتي الشيخ رافيل عين الدين وجميع المسلمين في روسيا على دعمهم الطويل الأمد وموقفهم الثابت من القضية الفلسطينية.