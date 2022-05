ملك الأردن يلتقي قادة عسكريين أمريكيين في زيارة عمل للولايات المتحدة

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا في تامبا بولاية فلوريدا #الأردن #الولايات_المتحدة@CENTCOMArabic



His Majesty King Abdullah II meets with Commander of the US Central Command Gen. Michael E. Kurilla#Jordan #USA @CENTCOM pic.twitter.com/pjHaynsBmw