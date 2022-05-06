https://arabic.sputniknews.com/20220506/ملك-الأردن-يلتقي-قادة-عسكريين-أمريكيين-في-زيارة-عمل-للولايات-المتحدة-1061935603.html
ملك الأردن يلتقي قادة عسكريين أمريكيين في زيارة عمل للولايات المتحدة
ملك الأردن يلتقي قادة عسكريين أمريكيين في زيارة عمل للولايات المتحدة
اجتمع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، مع قادة عسكريين في مستهل زيارة عمل له إلى الولايات المتحدة. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T21:40+0000
2022-05-06T21:40+0000
2022-05-06T21:40+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
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والتقى ملك الأردن على حدة بكلا من قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول مايكل كوريلا، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية الفريق أول ريتشارد كلارك، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.وبحث الملك عبد الله الثاني في اللقاءين المنفصلين اللذان عقدا في تامبا بولاية فلوريدا، التعاون بين الأردن وأمريكا في المجالات العسكرية والدفاعية، كما تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، غادر المملكة الأردنية، برفقة زوجته الملكة رانيا، يوم الخميس الماضي، في زيارة خاصة، يتبعها زيارة عمل إلى أمريكا.يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني هو أول زعيم من الشرق الأوسط يزور البيت الأبيض في وجود الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وكان ذلك في شهر يوليو/ تموز الماضي.وأوضح الملك للوفد الإعلامي المرافق له في زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وقتها، أن زيارته للبيت الأبيض كأول زعيم عربي ومن الشرق الأوسط تؤكد أن الولايات المتحدة تدرك دور الأردن المحوري وترى فيه أفضل ممثل لقضايا المنطقة وصوت العقل فيها، بحسب موقع المملكة الأردني.
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
ملك الأردن يلتقي قادة عسكريين أمريكيين في زيارة عمل للولايات المتحدة
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اجتمع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، مع قادة عسكريين في مستهل زيارة عمل له إلى الولايات المتحدة.
والتقى ملك الأردن على حدة بكلا من قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول مايكل كوريلا، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية الفريق أول ريتشارد كلارك، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني
.
وبحث الملك عبد الله الثاني في اللقاءين المنفصلين اللذان عقدا في تامبا بولاية فلوريدا، التعاون بين الأردن وأمريكا في المجالات العسكرية والدفاعية، كما تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، غادر المملكة الأردنية، برفقة زوجته الملكة رانيا، يوم الخميس الماضي، في زيارة خاصة، يتبعها زيارة عمل إلى أمريكا.
يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني هو أول زعيم من الشرق الأوسط يزور البيت الأبيض في وجود الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وكان ذلك في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وأوضح الملك للوفد الإعلامي المرافق له في زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وقتها، أن زيارته للبيت الأبيض كأول زعيم عربي ومن الشرق الأوسط تؤكد أن الولايات المتحدة تدرك دور الأردن المحوري وترى فيه أفضل ممثل لقضايا المنطقة وصوت العقل فيها، بحسب موقع المملكة الأردني
.