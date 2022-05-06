https://arabic.sputniknews.com/20220506/ميدفيديف-أوربان-اتخذ-خطوة-شجاعة-برفض-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1061900537.html
ميدفيديف: أوربان اتخذ خطوة شجاعة برفض العقوبات المفروضة على روسيا
ميدفيديف: أوربان اتخذ خطوة شجاعة برفض العقوبات المفروضة على روسيا
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اتخذ خطوة شجاعة برفضه دعم العقوبات المناهضة لروسيا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:15+0000
2022-05-06T08:15+0000
2022-05-06T08:15+0000
روسيا
اقتصاد
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وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام"، قائلا: "اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تم ضمه إلى صانع السلام، خطوة شجاعة لأوروبا التي لا صوت لها. فقد رفض دعم حظر الطاقة الذي كان مدمرا لاقتصاد بلاده والعقوبات المجنونة ضد الشخصيات الدينية". واختتم ميدفيديف حديثه قائلا: "دعونا نرى ما سيفعله هذا الراعي. وبالطبع، كيف سيتصرف هذا الجزء من القطيع المستعد للتضحية من أجل حياة الراعي الذي يتغذى جيدا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
ميدفيديف: أوربان اتخذ خطوة شجاعة برفض العقوبات المفروضة على روسيا
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اتخذ خطوة شجاعة برفضه دعم العقوبات المناهضة لروسيا.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام"، قائلا: "اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تم ضمه إلى صانع السلام، خطوة شجاعة لأوروبا التي لا صوت لها. فقد رفض دعم حظر الطاقة
الذي كان مدمرا لاقتصاد بلاده والعقوبات المجنونة ضد الشخصيات الدينية".
وبحسب رأيه، فقد سئم القادة الأكثر عقلانية في دول الاتحاد الأوروبي "من الانتقال بهدوء إلى الجرف مع كل القطيع الأوروبي المعقم، الذاهبين إلى الذبح على يد الراعي الأمريكي".
واختتم ميدفيديف حديثه قائلا: "دعونا نرى ما سيفعله هذا الراعي. وبالطبع، كيف سيتصرف هذا الجزء من القطيع المستعد للتضحية من أجل حياة الراعي الذي يتغذى جيدا".