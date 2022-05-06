https://arabic.sputniknews.com/20220506/-الدفاع-الروسية-سلاح-الجو-والطائرات-المسيرة-تشن-ضربات-على-24-منشأة-عسكرية-في-أوكرانيا-1061899737.html
الدفاع الروسية: سلاح الجو والطائرات المسيرة يشنون ضربات على 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا
الدفاع الروسية: سلاح الجو والطائرات المسيرة يشنون ضربات على 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا
أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن سلاح الجو الروسي والطائرات المسيرة شنوا ضربات جوية على 24 منشأة عسكرية أوكرانية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T07:44+0000
2022-05-06T07:44+0000
2022-05-06T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال إحاطة صحيفة، اليوم الجمعة: "ضربت طائرات عملياتية - تكتيكية، وطائرات عسكرية وطائرات مسيرة، 24 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل. من بينها 18 منطقة لتركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى مستودعين أسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة كراسنوبولي بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "تم تدمير مستودع كبير للذخيرة للقوات الأوكرانية موجود على أراضي مصنع "غنيرغوماشسبيتسستال" في مدينة كراماتورسك بصواريخ عالية الدقة محمولة جوًا".واختتم قائلا: " إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 151 مقاتلة، و112 مروحية و742 مسيرة و290 صاروخًا مضادًا للطائرات، و2854 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و329 راجمة صواريخ و1338 ما بين مدفعية ومربط هاون".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: سلاح الجو والطائرات المسيرة يشنون ضربات على 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا
07:44 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 07:56 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن سلاح الجو الروسي والطائرات المسيرة شنوا ضربات جوية على 24 منشأة عسكرية أوكرانية.
وقال خلال إحاطة صحيفة، اليوم الجمعة: "ضربت طائرات عملياتية - تكتيكية، وطائرات عسكرية وطائرات مسيرة، 24 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل. من بينها 18 منطقة لتركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى مستودعين أسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة كراسنوبولي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف: "تم تدمير مستودع كبير للذخيرة للقوات الأوكرانية موجود على أراضي مصنع "غنيرغوماشسبيتسستال" في مدينة كراماتورسك بصواريخ عالية الدقة محمولة جوًا".
واختتم قائلا: " إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 151 مقاتلة، و112 مروحية و742 مسيرة و290 صاروخًا مضادًا للطائرات، و2854 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و329 راجمة صواريخ و1338 ما بين مدفعية ومربط هاون".