https://arabic.sputniknews.com/20220507/إسرائيل-الشرطة-تطلب-من-المواطنين-تجنب-التجول-قرب-مدينة-إلعاد-1061959851.html
إسرائيل... الشرطة تطلب من المواطنين تجنب التجول قرب مدينة إلعاد
إسرائيل... الشرطة تطلب من المواطنين تجنب التجول قرب مدينة إلعاد
دعت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، المواطنين إلى عدم التجول سيرا على الأقدام في المنطقة المحيطة والقريبة من مدينة إلعاد، حيث تجرى عملية مطاردة فلسطينيين... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T16:56+0000
2022-05-07T16:56+0000
2022-05-07T16:56+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت الشرطة في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "نطلب من الجمهور عدم التنزه في المنطقة القريبة من إلعاد والتي تم إغلاقها أمام حركة السيارات على خلفية مطاردة الإرهابيين في أعقاب الهجوم في المدينة".وأضافت الشرطة: "في هذه المناطق تقوم مروحيات وطائرات بدون طيار بعمليات مسح وإرسال المعلومات بشكل فوري، بطريقة تركز وتوجه الوحدات الموجودة على الأرض إلى الشخصيات المشبوهة".ولم تتمكن الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية من اعتقال فلسطينيين تقول إنهما من الضفة الغربية المحتلة، نفذا هجوما بالأسلحة البيضاء في مدينة إلعاد، مساء الخميس الماضي، أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل... الشرطة تطلب من المواطنين تجنب التجول قرب مدينة إلعاد
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دعت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، المواطنين إلى عدم التجول سيرا على الأقدام في المنطقة المحيطة والقريبة من مدينة إلعاد، حيث تجرى عملية مطاردة فلسطينيين نفذا هجوما قبل يومين أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة مثلهم.
وقالت الشرطة في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية: "نطلب من الجمهور عدم التنزه في المنطقة القريبة من إلعاد والتي تم إغلاقها أمام حركة السيارات على خلفية مطاردة الإرهابيين في أعقاب الهجوم في المدينة".
وأضافت الشرطة: "في هذه المناطق تقوم مروحيات وطائرات بدون طيار بعمليات مسح وإرسال المعلومات بشكل فوري، بطريقة تركز وتوجه الوحدات الموجودة على الأرض إلى الشخصيات المشبوهة".
ولم تتمكن الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية من اعتقال فلسطينيين تقول إنهما من الضفة الغربية المحتلة، نفذا هجوما بالأسلحة البيضاء في مدينة إلعاد
، مساء الخميس الماضي، أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين.