https://arabic.sputniknews.com/20220507/اتحاد-الأطباء-العرب-في-روسيا-يقدم-الاستشارات-الطبية-1061948677.html
اتحاد الأطباء العرب في روسيا يقدم الاستشارات الطبية
اتحاد الأطباء العرب في روسيا يقدم الاستشارات الطبية
الجمعية الدولية للأطباء في روسيا هي تجمع للأطباء تشكلت بجهود فردية للأطباء من جميع القوميات في العالم من خريجي روسيا الاتحادية ممن يحمل الجنسية الروسية ومن... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T11:54+0000
2022-05-07T11:54+0000
2022-05-07T11:54+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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اتحاد الأطباء العرب في روسيا يقدم الاستشارات الطبية
اتحاد الأطباء العرب في روسيا يقدم الاستشارات الطبية
وتشكلت الجمعية من أجل أن يدعم الأطباء بعضهم في المعلومات والاستشارات والدراسات ورفع مستوى التأهيل الطبي إن كان عربيا أو غير عربي، كقاعدة معلوماتية تجمع أعضاء متمكنين من لغات العالم لجمع المعلومات الطبية والنتائج البحثية والاستشارية ليتمكن جميع الأطباء من الاطلاع والاستفادة منها.وقد أكد ضيف البرنامج الدكتور حاتم مصلوح أن للأطباء العرب صفحات على "فيسبوك و"واتسآب" للاستشارة الطبية ولمساعدة بعضهم وتقديم الاستشارات والخدمات الطبية للجالية العربية في روسيا وخارجها ضمن الإمكانيات المتاحة لهم.التفاصيل في الملف الصوتي...
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
اتحاد الأطباء العرب في روسيا يقدم الاستشارات الطبية
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الجمعية الدولية للأطباء في روسيا هي تجمع للأطباء تشكلت بجهود فردية للأطباء من جميع القوميات في العالم من خريجي روسيا الاتحادية ممن يحمل الجنسية الروسية ومن المنتسبين لهذه الجمعية.
وتشكلت الجمعية من أجل أن يدعم الأطباء بعضهم في المعلومات والاستشارات والدراسات ورفع مستوى التأهيل الطبي إن كان عربيا أو غير عربي، كقاعدة معلوماتية تجمع أعضاء متمكنين من لغات العالم لجمع المعلومات الطبية والنتائج البحثية والاستشارية ليتمكن جميع الأطباء من الاطلاع والاستفادة منها.
يقول الدكتور حاتم سعد عبد العزيز مصلوح رئيس الجمعية الدولية للأطباء في روسيا اختصاصي الجراحة العظمية أن هذه الجمعية هي منصة لجمع الأطباء من جميع القوميات والتي بدورها تضم اتحاد الأطباء العرب العاملين في روسيا والذين يزيد عددهم عن 532 طبيب وسيزيد هذا العدد في السنوات القادمة بسبب التسهيلات التي تقدمها الدولة الروسية في مجال العمل والإقامة والجنسية.
وقد أكد ضيف البرنامج الدكتور حاتم مصلوح أن للأطباء العرب صفحات على "فيسبوك و"واتسآب" للاستشارة الطبية ولمساعدة بعضهم وتقديم الاستشارات والخدمات الطبية للجالية العربية في روسيا وخارجها ضمن الإمكانيات المتاحة لهم.
التفاصيل في الملف الصوتي...