https://arabic.sputniknews.com/20220507/الجزائر-تدين-بأشد-العبارات-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-القوات-المسلحة-في-مصر-1061971202.html
الجزائر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات المسلحة في مصر
الجزائر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات المسلحة في مصر
أدانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم السبت، محطة لرفع المياه بقناة السويس في مصر. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T23:35+0000
2022-05-07T23:35+0000
2022-05-07T23:35+0000
الجزائر
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وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن تضامن بلادها التام مع مصر حكومة وشعبا. كما تؤكد دعمها الكامل لجهود السلطات المصرية الرامية لمكافحة الإرهاب.وجددت الجزائر دعوتها لتعزيز آليات مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن عرقلة جهود التنمية الاقتصادية.وبوقت سابق اليوم، أعلنت القوات المسلحة المصرية، مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين خلال صد هجوم لعناصر إرهابية على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس المصرية.ويعد هذا الهجوم الإرهابي في سيناء هو الأكبر منذ عدة سنوات، إذ تراجعت وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء على نحو ملحوظ، نتيجة لجهود القوات المسلحة المصرية.وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات المسلحة المصرية أكثر من عملية استهدفت بها العناصر الإرهابية، كان أبرزها عملية سيناء 2018، محققة إنجازات كبيرة ضد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.وتزايد نشاط الجماعات التكفيرية بشبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/السيسي-العمليات-الإرهابية-الغادرة-لن-تنال-من-عزيمة-الجيش-في-اقتلاع-جذور-الإرهاب-1061961815.html
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الجزائر
الجزائر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات المسلحة في مصر
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أدانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم السبت، محطة لرفع المياه بقناة السويس في مصر.
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن تضامن بلادها التام مع مصر
حكومة وشعبا. كما تؤكد دعمها الكامل لجهود السلطات المصرية الرامية لمكافحة الإرهاب.
وجددت الجزائر دعوتها لتعزيز آليات مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن عرقلة جهود التنمية الاقتصادية.
وبوقت سابق اليوم، أعلنت القوات المسلحة المصرية، مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين خلال صد هجوم لعناصر إرهابية على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس المصرية.
ويعد هذا الهجوم الإرهابي في سيناء هو الأكبر منذ عدة سنوات، إذ تراجعت وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء على نحو ملحوظ، نتيجة لجهود القوات المسلحة المصرية.
وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات المسلحة المصرية أكثر من عملية استهدفت بها العناصر الإرهابية، كان أبرزها عملية سيناء 2018، محققة إنجازات كبيرة ضد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.
وتزايد نشاط الجماعات التكفيرية بشبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي.